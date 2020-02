Berusende hæder tildeles tre lokale ølsteder

Meny i Rødovre Centrum har et gigantisk udvalg af øl og specialøl til enhver lejlighed. På billedet ses salgsassistent Lars Ringgaard i butikken. Foto: Brian Poulsen

skål Tre lokale ølsteder bliver anerkendt for deres engagement og udvalg, når foreningen Danske Ølentusiaster uddeler deres hæder ’Dansk Ølmærke’.

Af Amanda Lee Edelstein

Hvert andet år uddeler foreningen Danske Ølentusiaster deres ’Dansk Ølmærke’, som en anerkendelse til beværtninger eller butikker, der har øl i fokus. Ølbarer kommer i betragtning til mærket, hvis de har et godt og bredt udvalg af øl, der behandles og serveres i et godt miljø, samt udskiftes i forhold til årstiden. Butikker bedømmes også ud fra deres udvalg og bredde i øltyper, men her fokuseres der også på fyldestgørende beskrivelser på en eventuel webshop, god kundeservice og et dedikeret personale med stor ølviden.

Tre lokale steder modtager anerkendelse

I år er der hele fem ølsteder på Vestegnen, der er udvalgt til at modtage ’Dansk Ølmærke’, hvoraf tre af disse ligger inden for Rødovres grænser. ’Det Gamle Hundebad’ på Rødovrevej 79 og ’Maltbazaren’ på Krondalvej 9C hædres for anden gang, da de også modtog mærket i 2018, men på listen denne gang findes også Meny i Rødovre Centrum.

”Det er en fin anerkendelse at få,” ytrer Salgsasssistent for Øl & Vand i Meny, Lars Ringgaard, som er glad for, at Meny skiller sig ud på den front.

Vær med til overrækkelserne

Du har selv mulighed for at smage på de tre steders brede udvalg, hvis du dukker op til Ølmærke-uddelingerne. Alle tre steder deler nemlig forfriskninger ud i forbindelse med overrækkelsen.

Hos Maltbazaren foregår det lørdag den 22. februar klokken 13. Både Meny i Rødovre Centrum og ’Det Gamle Hundebad’ afholder arrangementet den 28. februar.

I Meny starter det klokken 16 og så er det direkte videre til ’Det Gamle Hundebad’, da de starter klokken 17.

Du kan altså sagtens nå med til alle tre overrækkelser og være med til at udbringe en skål for deres succes.