Afskaffer venteliste til plejehjem

Personalet på Ørbygård har allerede taget imod mere end 25 nye beboere og er klar til de sidste af ialt 48 nye. Foto: RK

Plejehjem Flyttebilerne har haft travlt på parkeringspladsen foran det nye plejehjem, Ørbygård, hvor de 48 nye beboere er i gang med at flytte ind. Det betyder reelt at ventelisten til en plejehjemsplads for første gang i dette årtusinde er tom.

Af André Bentsen

Fakta Efter moderniseringen af plejehjemmet Ørbygård er der i alt 82 plejeboliger med 64 et-rumsboliger og 18 to-rumsboliger.

De nye boliger er tidssvarende og er bedre indrettet for de ældre, blandt andet med større badeværelser, nye indbydende fællesarealer og bedre tilgængelighed.

Ombygningen af Ørbygård startede i 2016, og der er blevet kørt med halv drift på plejehjemmet i hele byggeperioden. Der er nu kommet 48 ekstra pladser.

Det har i alt kostet 210,7 mio.kr.

48 nye plejehjemspladser er i disse dage i gang med at blive fyldt ud på Ørbygård, hvor de nye beboere er i fuld gang med at flytte ind.

Dermed er der ikke længere nogen reel venteliste til en plejehjemsplads i Rødovre, og det glæder den kommende borgmester, Britt Jensen (S).

”Jeg er utrolig glad for, at vi kan tilbyde alle vores ældre, der har svært ved at klare sig selv, en plejehjemsplads. De nye plejeboliger er moderne og lever op til den høje standard, som vi gerne vil tilbyde vores ældre i Rødovre. Vi er en velfærdskommune, og når vores ældre har brug for hjælp, skal de mødes med tryghed og omsorg,” siger Britt Jensen, der stadig er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

De nye plejeboliger har fået større stuer og større badeværelser, hvor der er den rette plads til hjælpemidler, så de ikke generer beboerne.

Der har i byggeperioden været pres på ventelisten til plejehjem i Rødovre, fordi kommunen har været tvunget til at køre med nedsat kapacitet pga. ombygningen af Ørbygård. Nu står de nye pladser klar, og kapaciteten er dermed fremtidssikret i mange år frem, vurderer forvaltningen i Rødovre.

På plejehjemmet synes afdelingsleder på 1. sal, Inge Østergaard, at indflytningen er gået godt.

”Det går ganske udmærket med at komme ind og komme på plads. Jeg har fået 10 nye beboere i min afdeling og der er kommet 10 i stuen og i den her uge bliver anden sal også åbnet for nye beboere. Det kræver selvfølgelig et kæmpe koordinationsarbejde , og vi har derfor lavet nogle modtagerteams, hvor der som minimum er en assistent og en hjælper og en sygeplejerske til at sikre den bedst tænkelige indflytning, ligesom jeg selv har været på arbejde fra tidlig morgen til sen aften,” siger Inge Østergaard.

Lyse rum med natur

Hun har i mange år hørt især pårørende stille mange krav og brokke sig over plejehjemspladser, der ikke lever op til forventningerne, og tror, at det nye byggeri modsvarer fleres behov.

”Når man er inden for den her lavstatus sektor, er man vant til øretæverne. Der vil altid være beboere og pårørende, der brokker sig, fordi de har mødt modstand i systemet. Det er en samfundsting, at man forventer, at systemet tager sig af de pårørende, men forventningerne bliver ikke mindre, mens midlerne måske gør det,” siger hun og tilføjer:

”Jeg synes, vi er gode til at tackle udfordringer og muligheder, og der er en stor fordel at hente ved at være et fint sted, som vi er nu.”

”Her tager vi mennesket alvorligt i processen med at flytte fra hjem til plejehjem. Vi reformulerer de billeder, de har af, hvad et plejehjem er. Når man er i det her felt, er det mennesker i krise og sorg, som reagerer på noget. På trods af demens og sygdomme har vi mange fantastiske beboere og og virkelig mange positive historier. Dem kommer der endnu flere af nu, hvor rammerne er blevet endnu bedre,” siger Inge Østergaard og forklarer:

”Man ved, at lys og natur i rum påvirker os positivt. Så det udnytter vi i de nye rammer. Også i rekrutteringsprocessen har rammen noget at sige, så det ikke ligner en miserabel institution. I forhold til de svært demente er det måske ikke optimalt med så stort et hus, hvor vi har svært ved at lave skærmede enheder, men alle kan godt lide nyt, og vi tænker meget over, at alle skal have mest muligt ud af det.”