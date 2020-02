3 vaner til mental sundhed

SPONSORERET INDHOLD Vi lever i 2020, i et samfund, hvor stress, depression og ensomhed er nogle af de største – men også stadig mest oversete sygdomme, der findes. Højere forventninger både i det private og erhvervsmæssige liv, fører til mere pres og flere forpligtelser. Samtidig bidrager teknologiens udvikling og de sociale medier til, at vi aldrig helt kobler ned – eller slapper af.

Med disse fokusområder in mente, har eksperter fra Casinoer Danmark, givet sig i kast med at snakke med en lang række brancheaktører, om hvordan de forebygger de tre førnævnte psykiske udfordringer.

Hvorfor lige casino- og pokerspillere?

Segmentet omkring casino- og pokerspillere er interessant, fordi det er en branche, der befinder sig i et område mellem underholdning, og den meget lille procentdel, hvor de rent faktisk gør det til en levevej. At leve af online casino, spll, poker eller væddemål er ingen nem levevej. Det er hårdt, både fysisk og mentalt – og så er det tidskrævende på et niveau, de færreste kan forstå. Den gennemsnitlige pokerspiller, der har gjort det til en levevej, tilbringer op mod 10-12 timer bagved computerskærmen dagligt.

Det samme gør sig gældende blandt det eksploderende segment af e-sports spillere. Igen er de færreste klar over, hvor mange timer, der egentligt bliver brugt i træningslokalet, for ikke at tale om rejser også. Ud fra de mange interviews, har Casinoer Danmark samlet 3 gode råd, du kan bruge til at booste din mentale sundhed. Ikke med formål om at vinde gratis penge på nettet, eller på anden vis. Men 3 simple råd, alle og enhver kan anvende i deres daglig dag.

Det er ikke raketvidenskab at arbejde proaktivt med sin mentale sundhed

Rent faktisk er det 3 ret simple råd. Til gengæld er der tale om 3 vaner, der går igen blandt de mange adspurgte poker, casino og e-sportsspillere.

Early morning reflection

Der er ingen tvivl om, at de fleste online casino-professionelle nævner deres rutine om morgenen, når de bliver spurgt. ”At være i en klar og fokuseret sindstilstand er afgørende, når det gælder om at tage de rigtige beslutninger. Dette er grunden til 10 minutter med headspace (app) meditation er den første ting, jeg gør, i 10 minutter! – Hver morgen ”. Ordene stammer fra en sports betting specialist.

A view from above

Før du vælger den næste fodboldsatsning eller beslutning på roulette-bordet, skal du se det store perspektiv oppefra. Det er, hvad det siger. Lad os bruge et eksempel: Jeg er ved at lave en indsats på, at Liverpool vil vinde Premier League. De fører tabellen, de har anstændige odds, og træner Jurgen Klopp ser ud til at have perfekt kontrol. På den anden side følger nærmeste konkurrenter bag Manchester City. De ser ikke ud til at finde melodien denne sæson i modsætning til de to sidste. Liverpool ser ud som en gunstig indsats at vælge. At tage et synspunkt ovenfra betyder, at du hæver dig selv fra den viden, du har på disse hold, denne indsats, lige nu. Hvad vil der ske, hvis (Virgil Van Dijk eller nogle af Liverpools mest vigtige spillere bliver skadet)? Kan det sandsynligvis ske? Hvad kunne der ellers være? Måske ville en bedre indsats være, at Liverpool scorer flest mål denne sæson? At tage et perspektiv oppefra betyder, at du stiger op og måske endda kortlægger den viden, du har lige nu, og leder efter mere viden.

Self-retreat

Professionelle casinospillere og e-sports spillere har en tendens til at være mennesker, der arbejder 10+ timer dagligt bag en computer. Uanset om du spiller poker på landbaserede kasinoer eller spilleautomater online, er dette en god metode. Det betyder ganske enkelt, at det undertiden er en god ting at se efter frihed i dig selv. Ser vi på computerskærme hele dagen lang, har vi en tendens til at blive adskilt fra virkeligheden på en eller anden måde. At tage 10-20 minutter om dagen (eller hver 2-3 time) meditation kan være en kur mod det. Find fred i dig selv ved at sidde stille og iagttage andet end din åndedrag. Det er en udrensende følelse.