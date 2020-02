25 år med strå på toppen

René Godthjælpsen har været restaurationschef 25 år på Restaurant Espehus. Foto: Brian Poulsen

jubilæum Den 15. februar er det 25 år siden, at restauratør René Godthjælpsen drejede nøglen rundt for første gang til Restaurant Espehus, der ligger så idyllisk i Rødovres grønne hjørne.

Af Peter Fugl Jensen

Det er, som at komme ind i en helt anden verden, når man kører op ad den lille vej med nylagt asfalt og man omsluttes af grøn vegetation, fuglekvidder og parkerer foran et hyggeligt bondehus med stråtækt tag.

Det lyder ikke som Rødovre, men det er dét og igennem 25 år har det været styret af restauratør René Godthjælpsen, der havde solgt sin restaurant i Nice og vendt hjem til Danmark, hvor han ville starte forfra. Valget faldt på Rødovres spisemæssige perle, Espehus.

Da han i februar 1995 forpagtede restauranten af Rødovre Kommune, der stadig er ejer af Espehus, var den idylliske bondegård på ingen måde i samme stand som i dag.

”Nej, jeg måtte ud og købe en masse inventar og langsomt bygge stedet op. Vi blev bestemt ikke overrendt dengang og i starten var her meget stille,” husker René Godthjælpsen. Han fortsætter:

”Jeg var jo spændt for 25 år siden, for jeg kastede mig ud i noget uden sikkerhedsnet og jeg tænkte; det skal bare gå, men det var hårdt i starten. Jeg var her stort set alene og omsætningen var ikke særlig høj og der gik i hvert fald et halvt år, før det vendte,” mindes René.

Dansk-fransk køkken

Det var oplagt med et dansk-fransk køkken for René Godthjælpsen, der havde haft sin danske frokostrestaurant i Sydfrankrig.

”Jeg serverede dansk mad, men det er klart, jeg blev inspireret af det franske køkken og har taget noget med hjem fra min tid i Frankrig.”

Det dansk-franske køkken blev hurtigt en succes, da nyheden om Rødovres nye perle med lækker mad rygtedes.

”Jeg har oplevet en kæmpe udvikling for Espehus, både når det gælder antallet af gæster, men også de fysiske rammer, for i løbet af de 25 år er der kommet havestuen, gården med udendørs servering og så har jeg selv sat mit præg med interiør, så jeg har set stedet vokse og det har været spændende og lærerigt med en masse udfordringer,” siger Godthjælpsen.

Kendisserne

De hyggelig omgivelser, nærmest gemt væk offentligheden og den gode mad, har fået flere kendisser til at benytte Espehus, der ligger tæt på Nordisk Film.

Det er ikke usædvanligt, at skuespillere eller direktører fra store nærliggende virksomheder, holder forretningsfrokost hos Rødovre perle.

”Jeg har haft mange gode oplevelser med kæmpe fester og besøg af kendisser, eksempelvis prinsgemalen, Ghita Nørby og stod Peter AG fra Gnags for en begravelse, hvor der kom 300 gæster. Det er altså en stor oplevelse,” siger René Godthjælpsen. Han fortsætter:

”En anden fest jeg stadig husker var Alfred Josefsens 50-års fødselsdag, der var så stort, at det måtte holdes over to dage, som var noget af en udfordring, men det er netop udfordringerne, som gør det sjovt. Man kender ikke dagen og lige pludselig kan en lille reception ende med total proppet restaurant.”

Følger flere familier

Selvom der har været mange kendisser i restauranten, er det ikke dem, som René har de største oplevelser med.

”Det er helt sikkert, de familier som jeg har fulgt. Dem som er blevet gift her, har fået børn og har holdt barnedåb, konfirmation og så igen deres kobberbryllup. De har været med til at give mig 25 fantastiske år,” siger René Godthjælpsen, mens han kigger ud gennem et af Espehus bondehusvinduer. Øjet burde fange nogle af de vintergækker, som, alt for tideligt på året, er blomstrer op i Espelunden.

Men det er ikke erentis og vintergækker, som René kigger på, han ser tomt frem for sig og har i stedet gang i en indre film, der sender ham 25 år tilbage i tiden.

René griner og siger: ”Jeg husker også finanskrisen, for det gik lige modsat her, end med Danmarks økonomi, så det var lidt underligt,” siger restauratøren, der røber sin egen livret.

”Det er hamburgerryg med stuvet grønlangkål samt brune og hvide kartofler,” siger René og griner.

”Dertil må der gerne serveres en god rødvin, som hedder Luna ligesom min båd.”

25-års reception

Den 15. februar 2020 er det præcis 25 år siden René satte nøglen i døren til Espehus for første gang.

”Det er den rigtige dag og derfor holder jeg reception på dagen, altså lørdag den 15. februar, for at markere mit 25-års jubilæum,” siger Godthjælpsen. Han fortsætter:

”Alle er velkommen og jeg byder på en buffet med ’tag-selv-lækkerier’, som koster det samme, som for 25 år siden, nemlig 98 kroner.”

Buffeten består af stegte sild med løg og kapers, grillet røget laks med mozarella, helstegt kalvefilet med parmaskinke og pommes rösti, et udvalg af oste samt mandelkage med frisk frugt.

”Det er nødvendigt med bordbestilling,” siger René, der også håber at se mange forretningsforbindelser og familier, som er kommet hos Espehus i de sidste 25 år. Der er reception den 15. februar fra klokken 18 til 21.