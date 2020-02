103.750 kroner til Rødovre

CK Fix har fået 25.000 kroner fra foreningspuljen. Foto: Brian Poulsen / arkiv

økonomisk støtte DIF og DGI’s foreningspulje har i 2019 bevilget 103.750 kroner til fem foreninger i Rødovre Kommune.

Af Peter Fugl Jensen

De har modtaget støtte • Rødovre Skøjte- og Ishockeyklub 30.000 kroner

• Cykleklubben Fix 25.000

• Den Lille Vendelbo Folkedanserforening 20.000

• Rødovre Badminton Club 18.250

• Islev Dartklub 10.500

I 2019 har DIF og DGI’s foreningspulje på baggrund af ansøgninger bevilget i alt 103.750 kroner til forskellige initiativer i kommunens idrætsforeninger.

Det er tale om hjælp til indkøb af eksempelvis idrætsrekvisitter og til at gennemføre nogle af de tiltag, som de frivillige kræfter i foreningerne har drømt om, men som der ikke har været midler til.

”Jeg glæder mig over, at de frivillige kræfter og medlemmerne ude i idrætsforeningerne på den her måde får en hjælpende hånd. Idrætsforeninger er med til at skabe fællesskaber og sunde aktiviteter i alle Danmarks lokalsamfund, og den her pulje bakker op om det gode arbejde i foreningerne,” siger skatteminister og rødovreborger Morten Bødskov (S).

I 2019 blev der i alt uddelt 47 millioner kroner til 1464 idrætsforeninger i 95 ud af landets 98 kommuner. Rødovre er altså den ene, hvor fem foreninger modtog 103.750 kroner.

Den 1. marts 2020 åbner DIF og DGI’s foreningspulje igen for ansøgninger. Nærmere information om puljen, der foreløbig løber til og med 2021, findes på de to idrætsorganisationers hjemmesider. Her kan man også finde en oversigt over, hvilke foreninger i hele landet, der hidtil har fået bevilget penge.