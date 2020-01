Vilje gav sejr

William Rørth leverede flere store redninger i 4-2 sejren over Esbjerg. Foto: Brian Poulsen

Ishockey RMB leverede en overbevisende indsats med stor vilje og gejst, mod Esbjerg Energy, og vandt dermed det første opgør ud af fem mod vestjyderne.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Esbjerg Energy, uden Matthias Asperup, Nicklas Carlsen, Miro Keskitalo, Kasper Larsen, Matt O’Connor, Jonas Sass, Christoffer Frænell og Magnus Galby.

Rødovre Mighty Bulls startede med William Rørth i målet, med Magnus Wulff som backup.

RMBs start femmer: Nick Crawford, Marco Illemann, Mads Eller, Kim Johansson, Jannik Karvinen

Anden kæde: Lasse L. Carlsen, Julius Nyqvist, Steffen Klarskov, Teemu Virtala, Marko Virtala

Tredje kæde: Kasper Jensen, Lasse Mortensen, Magnus Carlsen Nikolaj Zorko, Frederik Kaels

Fjerde kæde: Andre Pison, Thomas Olsen, Maksim Popovic

Rødovres skadesliste er fortsat lang. Til kampen mod Esbjerg Energy er keeper Matt O’Connor og Christoffer Frænell nye navne på listen, som omfatter otte spillere. Nikolaj Zorko der var ude i kampene mod Odense Bulldogs og SønderjyskE, er blevet klar til kampen mod Esbjerg Energy.

Stærk RMB periode.

RMB lagde et massivt pres i gæsternes zone fra kampens start. Efter 90 sekunder, måtte Esbjergs Jannik Christensen en tur i straffeboksen, for Holding. Ingen scoring i RMBs powerplay. RMB holdt presset, indtil Frederik Kaels fik to minutter for Hooking. Da der resterede 30 sekunder af Kaels udvisning, fik Mads Eller to minutter for Hooking. Esbjerg fik etableret et godt powerplay, men et stærkt RMB boksplay og storspil af William Rørth, forhindrede en Esbjerg scoring.

RMB fortsatte presset, og kom fortjent foran 1-0, da Steffen Klarskov fandt en fri Marko Virtala der sendte pucken i mål, hvor der var spillet femten minutter. Tre minutter efter scoringen, fik RMB endnu en overtals mulighed. Trods flere kvalificerede afslutninger, lykkedes det ikke at passerer Trevor Cheek i Esbjergs mål.

En fortjent føring til RMB, der viste god vilje og fight i førte periode.

Overbevisende RMB.

Et minut inde i anden periode, måtte Esbjergs Jannik Christensen en tur i straffeboksen for anden gang. Tyve sekunder senere fik Esbjergs Valdemar Ahlberg to minutter for Hooking, og RMB spillede 5 mod 3. Inden gæsterne igen blev fuldtallige, lagde Nick Crawford en pasning til Kim Johansson, som first timede pucken i mål, 2-0 til RMB.

Rødovre holdt niveauet fra første periode, med tempo og fight. Syv minutter inden pausen, skøjtede Teemu Virtala bag Esbjergs mål, og lagde en præcis pasning til Marko Virtala som sendte pucken i nettet. To minutter efter scoringen, fik Kasper Jensen to minutter for Tripping. William Rørt leverede flere gode redninger, og et solidt boksplay, forhindrede en Esbjerg reducering. Der resterede 18 sekunder af perioden, da et tøvende RMB forsvar ikke var på plads, da Esbjergs Trevor Cheek reducerede til pausestillingen 3-1. Igen en velspillet RMB periode.

Klassemål af Kaels.

Der var kun spillet to minutter af tredje periode, da Frederik Kaels erobrede pucken i egen zone, og skøjtede direkte mod Esbjergs mål, rundede Mathias Seldrup og sendte pucken i mål. En klasse scoring.

Thomas Olsen fik to minutter for Hooking, og et halvt minut senere fik Esbjergs Valdemar Ahlberg to minutter for Hooking.

Esbjerg fik flyttet spillet ind i Rødovres zone, og det resulterede i en scoring af Jannik Christensen, som reducerede til 4-2, hvor der resterede seks minutter af tredje periode. Esbjerg fortsatte presset, og Rødovre havde svært ved, at få sendt pucken ud af egen zone.

I tiden 58:43 tog Esbjerg Time Out, og erstattede deres keeper Mathias Seldrup med en markspiller. Det lykkedes ikke for Esbjerg, at scorer yderligere, så RMB vandt en fortjent 4-2 sejr, efter en helstøbt holdindsats, med god vilje og fight.

RMBs næste kamp.

Tirsdag den 14. januar kl. 19:00 mod Odense Bulldogs i Rødovre Centrum Arena.