Vil bygge cykelsti på Harrestrup Å

Ud af ialt 35 høringssvar om den nye lokalplan er de 22 umiddelbart kritiske overfor, at Harrestrup Å fremover skal løbe i et nedgravet rør med en sti ovenover. Foto: Brian Poulsen

AF STI AFSTED: Den stinker og er grim, men Harrestrup Å tjener et formål med at lede vand gennem Rødovre, både fra os selv, men også fra nabokommunerne, der taler om at grave åen ned i et rør.

Af André Bentsen

Harrestrup Å skal graves ned i et rør. Sådan ser det i hvert fald ud til, at virkeligheden bliver, hvis det står til byrådene i nærheden af det gamle vandløb, der især i skybrudstider spiller en vigtig rolle for områdets naboer.

I Rødovre har kommunalbestyrelsen nikket godkendende til, at man i fremtiden kan etablere et stisystem oven på den gamle å.

“Men gør man det, inviterer man indbrudstyve indenfor i de mange villaer ved Damhussøen og Damhusengen, lyder det fra De Konservative, der tror kriminaliteten vil stige, hvis tyvene kan komme til og fra de milliondyre villaer i ly af mørke og natur.

Som det ser ud lige nu, er det ikke fastlagt, hvad der præcis skal ske med åen, men Rødovre Kommune har gjort klar til at godkende, at den en dag kan lægges ned i et rør.

“Det ved vi ikke, om den skal endnu, men lokalplanen skal være klar, hvis det er det, man siger fra omegnskommunerne. Vi bliver nødt til at tage forbehold for, hvad der kan ske også med klimaet i fremtiden. Ændringen af lokalplanen er vigtig, hvis vi skal gardere os mod en fremtidig beslutning,” siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S).

Gør klar til fremtiden

Han fortæller, at der er kommet mange indsigelser. Især imod den snak, der går på at føre åen ned i et rør og så anlægge gå- og cykelsti oven på.

“Det er heller ikke sikkert, det ender sådan. Nu har vi trukket livrem og seler på for at gardere os. Der er ingen, der ønsker at fjerne grønne områder, hvis det ikke er nødvendigt,” understreger Jan Kongebro.

Men Mogens Brauer fra De Konservative frygter, det er, hvad der vil ske.

“Allerede, når man graver åen ned i et rør, så ødelægger man biodiversiteten i området. Det kan godt være, at man øger fremkommeligheden ved at bygge en cykelsti eller gangsti oven på, men det er ikke det værd at skade miljøet og invitere mere støj og kriminalitet indenfor, sådan som de mange høringssvar også peger på,” understreger Mogens Brauer, der mener, at man, såfremt åen ender med at blive gravet ned, skal kæmpe for at anlægge et grønt bælte ovenpå.

Noget, Jan Kongebro gerne vil være med til at undersøge.

“Hvis man på nogen måde kan finde ud af, at den kan graves ned og have grønt oven på. Så vil jeg gerne det,” siger Jan Kongebro.