Vigtig RMB sejr

Julius Nyqvist sikrede to vigtige point, med sin afgørende scoring i overtiden. Foto: Brian Poulsen

Ishockey RMB vandt 4-3 over formstærke SønderjyskE efter forlænget spilletid, og sikrede sig to vigtige point i bestræbelserne på, at avancerer i tabellen.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod SønderjyskE, uden Matthias Asperup, Nicklas Carlsen, Kasper Larsen, Jonas Sass, Kasper Jensen, Miro Keskitalo, Teemu Virtala, Thomas Olsen og Christoffer Frænell.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt O’Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Nick Crawford, Marco Illemann, Mads Eller, Steffen Klarskov, Marko Virtala

Anden kæde: Lasse L. Carlsen, Julius Nyqvist, Magnus Carlsen, Kim Johansson, Jannik Karvinen

Tredje kæde: Lasse Mortensen, Andre Pison, Nikolaj Zorko, Maksim Popovic

Fjerde kæde: Frederik Kaels, Magnus Galby

RMBs skadesliste er i forhold til fredagskampen mod Herlev Eagles, øget med tre spillere. Thomas Olsen, Miro Keskitalo og Teemu Virtala er nye på listen, som nu omfatter ni spillere.

Tempofyldt første periode.

Tempo på fra start, hvor der blev afsluttet flittigt i begge ender. Efter fem minutter fik SønderjyskEs Mac Gregor Sharp 2+2 minutter. Et minut senere sendte Julius Nyqvist et slagskud fra blue line i mål. SønderjyskEs Mads O. Lund fik to minutter for High Sticking, og RMB spillede fem mod tre. Inden Mads O. Lund igen kom på isen, fik Konsta Mäkinen to minutter for Holding. Endnu et RMB overtalsspil, fem mod tre. Trods massivt RMB pres blev der ikke scoret.

Fem minutter inden periodepausen måtte Magnus Galby en tur i straffeboksen for Holding. Sikkert RMB boksplay. Sønderjyskes Anders Førster, fik periodens sidste udvisning hvor der resterede tre minutter af perioden. Det lykkedes ikke at få scoret i overtalssituationen, så RMB kunne gå til pause foran 1-0 efter en underholdende første periode, hvor RMB havde det spillemæssige overtag.

SønderjyskE effektive i powerplay.

En lige start på anden periode. Efter fem minutter blev det 1-1, da MacGregor Sharp slog en retur fra Matt O’Connor i mål. Et minut senere, fik Lasse L. Carlsen to minutter for Interference. Efter et halvt minuts powerplay blev det 1-2 da Phil Lane sendte pucken ind bag Matt O’Connor. RMB kom tilbage, Magnus Carlsen afsluttede, Jannik Karvinen stod tæt under mål, og slog returen fra Jesper Nielsen i mål, hvor der var spillet otte minutter af anden periode.

SønderjyskEs Oliver Gatz Nielsen fik to minutter for Holding. Nærmeste forsøg i RMBs powerplay, var et stolpeskud fra Marko Virtala.

To minutter inden periodepausen, fik Andre Pison 2+10 minutter for Checking to the Head. Efter tyve sekunders powerplay, sendte Frederik Bjerrum et slagskud op i det en målhjørne, så gæsterne kunne gå til pause med en 2-3 føring.

God tredje periode af RMB.

Første farlige afslutning i tredje periode stod Magnus Carlsen for, da han sendte en afslutning på stolpen, hvor der var spillet fem minutter. RMB pressede herefter på for en udligning. Julius Nyqvist havde et godt forsøg, fulgt op af et stolpeskud af Marko Virtala.

RMB fik udbytte af anstrengelserne, da Magnus Carlsen afsluttede, og Lasse L. Carlsen skubbede pucken det sidste stykke over stregen, og udlignede til 3-3 i tiden 52:23. Umiddelbart efter udligningen fik SønderjyskEs Steffen Frank to minutter for Interference. RMB fik ikke scoret i overtal. Stillingen var 3-3 da tredje periode var færdigspillet, og kampen skulle ud i forlænget spilletid.

I tiden 62:48 afgjorde Julius Nyqvist kampen, da han løftede pucken op i nettaget, til slutstillingen 4-3. Vigtige point til RMB, i kampen om, at avancerer i stillingen.

RMBs næste kamp.

Tirsdag den 28. januar kl. 19:00 mod Aalborg Pirates i Bentax Isarena.