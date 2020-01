"Vi er gået sammen for at skabe fællesskab omkring strik og hækling, og vi har hver vores forcer, og derfor er vi så gode sammen," siger de tre kvinder, der her ses sammen med Tanja og lille Teis i baggrunden. Foto: Brian Poulsen

fællesskab Når tusinder af sy- entusiaster stimler sammen i Rødovrehallen denne weekend, bliver der næsten lige så fyldt, som på en helt almindelig dag i Den Lille Butik, hvor alle fra Rødovre, der elsker garn, elsker at mødes.

Af André Bentsen

Pladsen bliver trang, når man presser 10.000 mennesker ind i Rødovrehallens fire aflange gymnastiksale, men alligevel ikke lige så trang, som når der er besøg i Den Lille Butik på Rødovrevej.

Her har hæklere og strikkeglade kvinder hver uge en fest mellem strikketøj og kreative opskrifter og de glæder sig til at rykke glæden og entusiasmen med op til

den store Alt om Håndarbejde messe.

”Vi skal rigtig nørde sammen,” siger kvinderne fra den charmende lille butik, der for længst har gjort alting klar til den helt store årlige begivenhed.

”Vi tager al vores garn og gode humør med, men det vigtigste er hjælpen til alle, der elsker strik og hækling. Vi vil hjælpe alle, der kommer forbi,” lover Charlotte Gundersen fra byCGundersen

Og det er der måske flere, der kunne have brug for, end man lige umiddelbart skulle tro.

”Man kan få hjælp, hvis man er gået i stå med sit strikketøj eller syprojekt og så har vi noget forskellig garn med, som man kan få inspiration af,” siger Charlotte og tilføjer, at der i år er et helt naturligt fokus på genbrug og bæredygtighed.

Genbrug og glæde

”Det er meget oppe i tiden og super smart, så vi har taget lidt sjov med, hvor man klipper sine gamle T-shirts i stykker og laver garnnøgler ud af det til hækling,” siger Luise Bjerre fra 123knit og viser, at man kan bruge genbrugsgarnet til alt fra flotte kurve til smarte vandflaskeholdere, man kan have med på tur.

Til daglig gemmer Den Lille Butik sig godt af vejen på det lille butikstorv ved Rødovrevej over for Rødovre Dyreklinik, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er masser af liv på de få kvadratmeter.

”Vi har jo også en kælder,” griner Annette Kolling, som har startet ’Hæklesalon nu med strik’ sammen med to veninder.

”Det går ud på, at vi er et fællesskab, der tidligere har været alene ,hver for sig, men nu er vi flyttet sammen, så vi kan bidrage til hinandens kreationer og passioner,” siger Annette Kolling, der glæder sig helt vildt til AOH-messen igen i år.

Hun når bare ikke at fortælle hvorfor.

Charlotte Gundersen glæder sig nemlig mindst lige så meget og fortæller med brændende entusiasme, præcis, hvad de to andre veninder tænker:

”På AOH-messen kom-

mer alle dem, der elsker garn, hækling og sjove designs. Alle dem, der kan det samme som os, når de sidder alene derhjemme, men som gerne vil være fælles og være nørder sammen. Vi skal rigtig nørde.”