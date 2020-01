Vandt naboopgør

Maksim Popovic udlignede til 1-1 med sin første scoring for RMB. Foto: Privat

Ishockey Inden aftenens lokalopgør mellem Mighty Bulls og Herlev Eagles, førte Mighty Bulls 3-2 i indbyrdes kam-pe. I sæsonens sidste lokalopgør, vandt RMB med 3-1, og er dermed 8 point efter Herlev Eagles, der har spillet en kamp mere end RMB. Med ti kampe tilbage i grundspillet, har RMB fortsat en chance for at avancerer i tabellen, så RMB undgår det suveræne tophold Aalborg Pirates i slutspillet.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Herlev Eagles, uden Matthias Asperup, Nicklas Carlsen, Kasper Larsen, Jonas Sass, Kasper Jensen og Christoffer Frænell.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt O’Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Nick Crawford, Marco Illemann, Steffen Klarskov, Teemu Virtala, Marko Virtala

Anden kæde: Lasse L. Carlsen, Julius Nyqvist, Mads Eller, Kim Johansson, Jannik Karvinen

Tredje kæde: Miro Keskitalo, Lasse Mortensen, Magnus Carlsen, Nikolaj Zorko, Maksim Popovic

Fjerde kæde: Andre Pison, Thomas Olsen, Frederik Kaels

RMB har fået reduceret skadeslisten til kampen mod Herlev Eagles, da fire spillere er blevt klar. Matt O’Connor, Teemu Virtala, Miro Keskitalo og Marko Virtala er med igen. Kasper Jensen en ny på listen over skade spillere.

Lige første periode.

En livlig og tempofyldt åbning på kampen, hvor der var trafik i begge ender. Kampens første udvisning faldt syv minutter inden periodepausen, hvor Teemu Virtala fik to minutter for Hooking. Sikkert boksplay af RMB. I samme tid som Teemu Virtalas straf udløb, blev han sendt afsted med en pasning. Afslutningen blev pareret af Emil Jidskog i Herlevs mål. Et minut inden periodepausen, fik Jannik Karvinen to minutter for Cross-Checking. RMB starter anden periode i undertal.



Hektisk anden periode.

Rødovre var netop blevet fuldtallige, da et ubeslutsomt RMB forsvar ikke fik sendt pucken væk. Det udnyttede Herlevs Alexander Lindqvist-Hansen som sendte pucken i mål. Fyrre sekunder efter Herlevs scoring, skøjtede Maksim Popovic alene gennem Herlevs forsvar, og sendte pucken i nettet. Mindre end et minut senere blev det 2-1, da Steffen Klarskov sendte en pasning fra Teemu Virtala pucken i mål.

I tiden 24:29 var der et ophold i spillet, da der opstod tumult udfor Herlevs spillerboks. Det resulterede i Game Misconduct til Steffen Klarskov og Herlevs Alexander

Lindqvist-Hansen.

Midt i perioden fik RMB en powerplay mulighed. Det lykkedes ikke for RMB, at spille sig frem til en scoring. I tiden 36:22 fik Teemu Virtala to minutter for Slashing. Herlev fik ikke udbytte af overtalssituationen. En hektisk anden periode, hvor RMB var mest i puckbesiddelse.

Jævn tredje periode.

Maksim Popovic var tæt på endnu en scoring, da han fem minutter inde i tredje periode, sendte en afslutning på stolpen. Der var spillet ti minutter af tredje periode da det blev 3-1 på Nick Crawfords scoring, efter flot pasningsspil, af Magnus Carlsen og Nikolaj Zorko.

I tiden 58:21 fik Mads Eller to minutter for Slashing. I samme tid, tog Herlev Time Out, og erstattede Emil Jidskog med en markspiller, og Herlev spillede seks mod fire. Herlevs satsning lykkedes ikke, så RMB vandt en vigtig sejr, og er nu otte point efter Herlev på syvende pladsen.

RMBs næste kamp.

Søndag den 26. januar kl. 14:00 mod SønderjyskE i Rødovre Centrum Arena.