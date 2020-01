Tag din bedste ven i hånden

I weekenden valfarter næsten 10.000 sy-entusiaster til messe i Rødovrehallen. Skal du med? Foto: Arkiv

alt om håndarbejde messen Uanset hvem af de 8000 gæster fra sidste års Alt om Håndarbejde messe vi talte med, siger de alle, at den kreative passion er personlig, men at den vokser i fællesskab med andre. I weekenden har du chancen for at se, om de har ret.

Af André Bentsen

Fakta Alt om Håndarbejde messen 31. januar - 2. februar

Åbningstider:

Fredag: 10-17

Lørdag: 10-17

Søndag: 10-16

Næsten 100 forskellige stande står klar til at pusle om din nysgerrighed, hvis du træder ind i Rødovrehallen i weekenden.

Alt Om Håndarbejde messen er klar til igen at tage imod næsten 10.000 gæster, der alle har det til fælles, at de brænder for tekstiler, kreativitet og syning. Men messen er ikke bare et virvar af gode tilbud i meterpriser.

På scenerne er der samlet kreative workshops, som alle kan lære af, både de mest garvede og de nytilkomne.

“Vi har et bredt udbud af håndarbejde, hækling og strik. Du kan lære at sy og du kan lære at mønsterstrikke,” fortæller Janni Thulesen fra AOH.

Hun glæder sig til at se gæsterne hente al den inspiration de orker, til sjove konkurrencer og til at se, hvordan de tager imod de nye tiltag med gaveregn fra alle standene hver dag klokken 15.

“Vi har samlet det bedste af det bedste og selvom mange henter inspiration online, er vi i en verden, hvor man helst skal røre ved tingene,” slutter hun.