Sus i danseskørterne

Der blev danset igennem til nytårskuren i Rødovre Star Club. Foto: Holger Hagelberg, Scanart Music

nytårskur Rødovre Star Club gik hurtigt fra laksemouse til jitterbug, da der var nytårskur på Rødovregaard.

Af André Bentsen

Selvom der var mad i lange baner, blev kalorierne hurtigt danset af, da Rødovre Star Club havde deres traditionelle nytårskur på Rødovregaard.

“Bestyrelsen for Starclub havde sørget for borddækning med bordkort, så medlemmerne kunne sidde sammen med dem de havde booked sig med,” fortæller Holger Hagelberg, der i sin tid var med til at starte pigtrådsklubben op.

Underholdningen startede med at forsangeren Peter Dack lavede en fællessang og den slags kan snildt tage 20 minutter, når alle har lyst til at muntre sig sammen, fordi sangen var delt ud ved bordene.

Husorkesteret styrer

Derefter indtog husorkesteret Rockin Shads scenen og spillede alle de populære pigtråds numre fra 60’erne. Dansegulvet var straks fyldt af glade dansende gæster.

“Det er ikke mærkeligt, at det var et tilløbsstykke med en lækker middag, fri bar og swingende Rock’n Roll musik. Nytårskuren havde længe været udsolgt,” afslører Holger Hagelberg, der i anledningen af den flotte dag fandt et kamera frem og forevigede aftenen, som flere var kørt hele vejen fra Fyn for at deltage i.

“Formanden Pelle Kelm bød velkommen og var ikke bleg for at gå på scenen og fløjte til en af Peter Dacks danske sange,” fortæller Holger, der afslører, at næste arrangement bliver sidst i marts måned med de populære ‘The Scoops 8’ optrædende med korpiger, keyboard, guitarer, gulvbas og saxofon.

De slog igennem ved sidste års Hit House koncert på Frederiksberg,” så det skal nok gå hen og blive næsten lige så muntert som nytårskuren.