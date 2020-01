Støt indsamling med cigaretskod

SKOD: Nu kan du støtte Bodil Fosgaards skodindsamling og få dit eget kunstværk til støtte for Danmarks Indsamling. Fotoarkiv Foto: Arkiv

Skodbevægelse Hver dag frem mod næste måneds Danmarks Indsamling vil den ihærdige aktivist, Bodil Fosgaard samle skodder sammen til fordel for børn på flugt. Din virksomhed kan købe et skodværk eller bare støtte hendes indsamling.

Af André Bentsen

Siden Januar 2019 har jeg samlet cigaretskod og lavet skodværker for at gøre opmærksom på, at det er et giftigt stykke affald, der ikke skal havne i vort miljø.”

Sådan starter Bodil Fosgaard, som vi tidligere har givet 2610-Prisen for hendes arbejde i Ren By Rødovre, sit opslag på dinindsamling.danmarksindsamling.dk. Her fortæller den energiske ildsjæl, at hun kæmper for et skodfrit Danmark og gerne vil samle jeg skod ind til Danmarks Indsamling for at hjælpe med at forbedre forholdene for verdens udsatte børn.

“Du kan både være med til at samle skod og gøre Danmark, ja verden til et renere sted eller blot støtte en god sag,” siger Bodil Fosgaard og fortsætter:

“Vil du samle skod sammen med mig, så meld dig til på Facebook, Skodbevægelsens event eller skriv til mig. For hvert skod jeg/vi samler, kan man donere x- antal øre/kroner.”

Du kan også ringe til Bodil Fosgaard på tlf. 24 48 04 33, hvis din virksomhed gerne vil købe et bestemt antal skod, der skal samles ind.

“Så får du et skodværk med dit navn publiceret på de sociale medier,” lover hun.