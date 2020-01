Stadig ingen køber til lokaler på Islev Torv

De store lokaler på Islev Torv har stået tomme i mere end ét år. Foto: Arkiv

stadig til salg: Hvad skal der ske med de tomme lokaler på Islev Torv? Vi har forsøgt at finde svarene, der stadig blafrer i vinden på det lille torv i det nordlige Rødovre.

Af Christian Valsted

I december måned 2018 måtte Coop Danmark sande, at der ikke var fremtid i at drive en dagligvareforretning på Islev Torv. Tallene på bundlinjen var røde og Dagli’ Brugsen lukkede.

Dagligvarebutikken var Islev Torvs kundemæssige trækplaster og brugerne af torvet frygtede, at lukningen for alvor ville tage pusten fra torvet. Og brugernes bange anelser er blevet til virkelighed.

I mere end ét år har lokalerne på torvet stået tomme og håbet om liv og glade dage på Islev Torv virker efterhånden tyndslidt. Lokalerne er stadig til salg og ifølge Coop Danmark, der ejer bygningen, er der ingen konkret afklaring på, hvordan fremtiden ser ud.

Udviklingen, eller manglen på samme, ærgrer borger Ulla Spangtoft, der har benyttet torvet i mere end 60 år. Hun fortæller, at Islev Torv anno 2020 aldrig har været så lidt besøgt, som tilfældet er nu.

”Torvet er så dødt, som det kan være. Der er ingen naturlige samlingssteder og det er da utrolig ærgerligt, at der intet er sket, siden Coop meddelte, at de ikke ville drive deres forretning videre. Vores frygt var netop, at de store butikslokaler ville stå tomme i lang tid. Desværre fik vi ret og det har betydet, at Islev Torv ikke er et sted, der er værd at opholde sig på,” siger Ulla Spangtoft, der heller ikke ser meget fidus i bilkørslen på torvet.

”Bilisterne stryger lige gennem og er prioritet højere end gående og legende børn. Det gør heller ikke situationen bedre,” siger hun.

Ingen har glæde af en tom bygning

Vi ville gerne have spurgt Coop Danmark om, hvordan det går med salget af bygningen på Islev Torv, men på nuværende tidspunkt er eneste melding, at Coop forventer en afklaring inden for nærmeste fremtid.

De nuværende lokalplansbestemmelser foreskriver, at der skal åbne en dagligvarebutik i den tomme bygning, men allerede sidste år fortalte formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S), at kommunen var klar til at kigge nærmere på lokalplanen, hvis Coop ikke ville sælge til en konkurrent.

Siden har Rødovre Kommune dog aldrig modtaget en konkret ansøgning og det ærgrer Jan Kongebro.

”Vi har haft lidt drøftelser med Coop, men som kommune kan vi ikke gøre så meget. Coop ejer grunden, hvor lokalerne ligger og jeg synes, det er drønærgerligt, at Coop beholder bygninger uden at bringe den i anvendelse. Ingen har glæde af en tom bygning. Hverken borgerne eller Rødovre Kommune,” siger udvalgsformanden om den tomme bygning i Islev.