RundtOmRødovre – Sådan deltager du i den store challange

Foto: Red.

sund start på 2020 Kan du ramme alle Rødovres 243 veje på 100 dage, så vær med i den store #RundtOmRødovre challenge, hvor venner og familie udfordrer hinanden. Undervejs kan du få tips og vejledning af sundhedsekspert, Henrik Duer, og vinde præmier til Vestbad.

Af André Bentsen

Fakta Vind gratis træning i Vestbad

Gå, løb eller cykle på Rødovres veje. Helst sammen med en træningsmakker, familie eller ven.

Streg over hvilke veje, du har besøgt.

Målet er at nå ALLE Rødovres veje på 100 dage.

Brug #RundtOmRødovre, hvis du poster et billede på Instagram eller Facebook. Så deltager du i lødtrlningen om gratis træning og svømning i Vestbad.

Det var en god idé, da den lokale boldpumper, (topscorer, red) Thomas Breum, udfordrede redaktionen til en løbetur på Rødovres veje.

Vi sendte nemlig udfordringen videre til læserne på Facebook og er siden blevet bombarderet med spørgsmål og drillerier, men især også ønsker om et kort. Værsgo alle sammen – her får du et kort, du kan bruge til din personlige Rødovrechallenge!

På næste side kan du læse mere, om hvad dét går ud på, men det står allerede nu fast, at vi langtfra er alene om at ville leve sundere og komme i bedre form alt imens vi lærer vores elskede by bedre at kende.

Med 10.000 visninger og et hav af følgevæddemål er vores udfordring nemlig nået ud til læserne i Rødovre som en motionssteppebrand, der kun kan give dig ild i rumpetten.

Mange ønsker dog et kort, så de selv kan holde styr på, hvilke veje, de besøger. Det har vi derfor trykt op i en stor størrelse her på siden, så alle kan lege med derhjemme.

Det er nemlig ikke så svært at komme i bedre form, hvis man bare husker at sætte realistiske mål. God tur.

Du kan finde dette kort i uges avis og selv markere de vejnavne, du har gået, løbet eller cyklet. Foto: Rødovre Kommune