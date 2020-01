Rødovre står på Verdensmål for bæredygtighed

Bykernen er bare ét af tre fysiske fokusområder i den nye plan, der netop er sendt i høring. Foto: Arkiv

Høring Den 24. marts er bæredygtigheden til diskussion, når der er borgermøde om en ny strategi, der skal understøtte FNs Verdensmål lokalt i Rødovre.

Af André Bentsen

Fakta Du kan læse Rødovrestrategien på rk.dk og give din mening til kende påhttps://www.rk.dk/politik/hoeringer/

Kommunalbestyrelsen vedtog før jul forslaget til Rødovrestrategien 2020. Strategien er i høring fra den 29. januar til den 31. marts 2020.

Rødovrestrategien er en kombineret planstrategi og Agenda 21-strategi

Der er borgermøde om strategien og FN’s verdensmål den 24. marts 2020.

Hvordan skal byen udvikle sig omkring Bykernen, Rødovre Syd og Valhøjs erhvervskvarter? Det bliver et af de helt konkrete spørgsmål, når Rødovre Kommune i foråret indkalder til borgmøde om en helt ny planstreategi, der netop er sendt i høring. En strategi, der med store ord arbejder aktivt for at understøtte FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, men som ganske enkelt hedder ’Rødovrestrategien’.

”I Rødovre tager vi ansvar for os selv og for hinanden. Vi plejer at sige, at vi står sammen om Rødovre. Men vi skal også tage ansvar for den verden, vi efterlader til de kommende generationer. Derfor bliver bæredygtighed et vigtigt pejlemærke for Rødovre Kommune i de kommende år. Det er en opgave, som vi kun kan løse i fællesskab, og derfor håber jeg, at rigtigt mange borgere vil engagere sig i det,” siger borgmester Erik Nielsen.

Frist i marts

Rødovrestrategien er i høring fra den 29. januar til den 31. marts 2020. Der bliver afholdt et borgermøde i forbindelse med høringen den 24. marts 2020.

Forud for tilblivelsen af strategien har der været en proces, hvor borgere, repræsentanter for forældrebestyrelser, foreninger, organisationer, erhvervsliv og forskellige råd er blevet inddraget.

Rødovrestrategien er også en planstrategi for byens fysiske udvikling. I forslaget er der som sagt udpeget tre byudviklingsområder i de kommende år. For kendere af Rødovre er der tale om Bykernen, Rødovre Syd og Valhøj erhvervskvarter. De to fokusområder for den fysiske planlægning af kommunen er kolonihaveområderne samt de gennemskærende veje – Slotsherrensvej, Jyllingevej, Roskildevej og Tårnvej.