RMB tabte bundopgør i Odense

Steffen Klarskov var skarp i kampen mod Odense Bulldogs, med to scoringer. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Med sejren på 4-3 over RMB, fik Odense Bulldogs brudt den negative stime på 20 kampe uden sejr. RMB forspildte dermed chancen for sejr, efter nederlag i de tre foregående kampe.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Odense Bulldogs, uden Matthias Asperup, Nicklas Carlsen, Miro Keskitalo, Kasper Larsen, Nikolaj Zorko og Magnus Galby.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt O’Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Nick Crawford, Christoffer Frænell, Mads Eller, Kim Johansson, Jannik Karvinen

Anden kæde: Marco Illemann, Lasse Mortensen, Steffen Klarskov, Teemu Virtala, Marko Virtala

Tredje kæde: Kasper Jensen, Julius Nyqvist, Magnus Carlsen, Frederik Kaels, Maksim Popovic

Fjerde kæde: Lasse L. Carlsen, Andre Pison, Thomas Olsen, Jonas Sass

Målløs første periode.

Rødovre fik to overtals muligheder fra kampens start, men ingen scoring. Midt i perioden kom den tredje RMB mulighed i overtal. Stillingen var fortsat 0-0, da Odense igen blev fuldtallige. Et problem for RMB i første periode, at tre overtalssituationer ikke resulterede i en scoring.

Hektisk start.

Der var fart på, fra starten af anden periode. Et minut inde i perioden, sendte Steffen Klarskov pucken ind bag Evan Cowley i Odenses mål. Tre minutter senere, udlignede Odenses Yannick Vedel. Lasse Mortensen fik to minutter for Hooking, da der var spillet syv minutter. Lasse Mortensen havde lige forladt straffeboksen, da han måtte tage plads i boksen igen for Delaying the game. Da RMB igen var fuldtallige, fik Odenses Christopher Kamph to minutter for Hooking. Inden periodepausen, fik Christoffer Frænell to minutter for Holding, og RMB starter tredje periode i undertal. En periode hvor Odense vandt skudstatistikken med hele 14-4.

Trist afslutning.

Christoffer Frænell, havde lige forladt straffeboksen, da Odenses Yannick Vedel med sin anden scoring, bragte Odense foran 2-1. Inden Odense havde fået armene ned, udlignede Marko Virtala. Tre minutter senere, blev det 2-3 da Steffen Klarskov med sin anden scoring, bragte RMB foran, fem minutter inde i tredje periode.

I kampens slutfase, sikrede Odense sig sin første sejr i tyve kampe, da Kristian Kragh og Rasmus Simonsen sikrede fynboerne en 4-3 sejr, til stor glæde for de 621 tilskuere.

RMBs næste kamp.

Tirsdag den 7. januar kl. 19:00 mod SønderjyskE i Rødovre Centrum Arena.