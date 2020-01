Endelig RMB sejr

Nick Crawford scorede det afgørende mål på straffeslag. Foto: Brian Poulsen

Ishockey RMB fik oprejsning efter det skuffende nederlag til Odense i søndags, da det blev til en 3-2 sejr over SønderjyskE, efter straffeslag.

Af Flemming Haag

10:48 Julius Nyqvist, Rødovre (Delaying the game) 12:56 Martin Eskildsen, SønderjyskE (Tripping) 22:55 Maksim Popovic, Rødovre (Slashing) 38:01 Anders Førster, SønderjyskE (Hooking) 50:49 Josh MacDonald, SønderjyskE (Too many men on the ice)

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod SønderjyskE, uden Matthias Asperup, Nicklas Carlsen, Miro Keskitalo, Kasper Larsen, Nikolaj Zorko, Jonas Sass og Magnus Galby.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt O’Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Nick Crawford, Marco Illemann, Mads Eller, Kim Johansson, Jannik Karvinen

Anden kæde: Lasse L. Carlsen, Julius Nyqvist, Steffen Klarskov, Teemu Virtala, Marko Virtala

Tredje kæde: Kasper Jensen, Lasse Mortensen, Magnus Carlsen, Frederik Kaels, Maksim Popovic

Fjerde kæde: Andre Pison, Thomas Olsen, Christoffer Frænell

Jævnbyrdig første periode.

En lige og tempofyldt åbning på kampen, hvor der blev afsluttet flittigt i begge ender. Midt i perioden, fik SønderjyskE flyttet spillet frem i Rødovres zone.

Julius Nyqvist fik to minutter for Delaying the game. Største mulighed i RMBs undertal, tilfaldt hjemmeholdet, da Mads Eller erobrede pucken i egen zone, skøjtede bag om gæsternes mål, lagde en pasning til Julius Nyqvist, som havde en kvalificeret afslutning, der blev pareret af Jesper Nielsen i gæsternes mål.

Da RMB igen blev fuldtallige, fik gæsterne to minutter i straffeboksen. Et godkendt powerplay, uden scoring. En underholdende første periode, med tempo og intensitet.

Skarpe sønderjyder.

Livlig start på anden periode. Steffen Klarskov havde en god mulighed, tæt under mål. Tre minutter inde i perioden fik Maksim Popovic to minutter for Slashing. Et sikkert boksplay hold SønderjyskE fra, at spille sig frem til kvalificerede afslutninger.

Syv minutter inde i perioden, tog Teemu Virtala chancen fra blue line, Marko Virtala stod placeret foran målet, og styrede pucken i mål.

SønderjyskE lagde tryk på efter RMBs scoring, og det resulterede i en udligning fem minutter inden periodepausen, da Justin Mayland sendte pucken ind bag Matt O’Connor.

To minutter senere blev det 1-2 ved Daniel Nielsen, der udnyttede et passivt RMBs forsvar. To minutter inden pausen fik RMB endnu en overtalsmulighed. Det lykkedes ikke for RMB, at få udlignet. Endnu en tempofyldt periode, hvor gæsterne viste skarphed.

Kampen ud i overtid.

Sønderjyske kom bedst ud til tredje periode, og fik testet Matt O’Connor. RMB kom bedre med, hvor Jannik Karvinen og Steffen Klarskov havde gode forsøg.

Midt i perioden var gæsterne en spiller for meget på banen, og endnu en overtalsmulighed til RMB. Thomas Olsen afsluttede, Steffen Klarskov opfangede returen, og sendte pucken i mål, hvor der var spillet elleve minutter. Der blev ikke scoret yderligere, så kampen skulle ud i overtid.

Der blev ikke scoret i overtiden, så kampen skulle afgøres på straffeslag. Nick Crawford sendte det afgørende straffeslag i mål, og 3-2 til RMB.

RMBs næste kamp.

Fredag den 17. januar kl. 19:00 mod Herning Blue Fox i Rødovre Centrum Arena.