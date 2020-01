RHs herrer overmatchet

Kristoffer Leth som var RHs bedste aktiv, indtil han fik det røde, kort tyve minutter inde i første halvleg. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Topholdet IF Stadion satte tingene på plads i første halvleg mod RHs håndboldherrer, og førte med hele 9-18 ved pausen. RHs herrer må erkende, at der endnu er et skridt op til rækkens bedste mandskaber.

Af Flemming Haag

Svært for RH i første halvleg.

RHs håndboldherrer, havde besøg af oprykningskandidaterne IF Stadion. Gæsterne kom bedst fra start, og førte 0-3 før Ask Kristoffersen fik scoret på straffekast. Hjemmeholdet havde svært ved, at finde løsninger angrebsmæssigt, og der var spillet otte minutter, før Kristoffer Leth fik reduceret til 2-6. IF Stadion fortsatte med at overbevise, og kom på 2-10 hvor der var spillet elleve minutter. Kristoffer Leth som var RHs eneste reelle trussel, fik reduceret til henholdsvis 3-10 og 4-11.

Midt i halvlegen var stillingen 6-12 og det blev 6-14 inden Ask Kristoffersen reducerede til 7-14. Ved stillingen 7-15, fik RHs Kristoffer Leth rødt kort, hvor der resterede syv minutter af første halvleg.

Frederik Orby scorede til 8-16 og Jacob Bønnelykke med halvlegens sidste scoring, til pausestillingen 9-18.

En første halvleg, hvor IF Stadion havde tingene under kontrol. RH manglede kreativitet angrebsmæssigt og havde vanskeligt ved at lave mål, overfor gæsternes velorganiserede forsvar.

Manglede spænding i anden halvleg.

RH kom bedre med i anden halvleg, og de to hold fulgtes ad scoringsmæssigt. Efter ti minutter, var stillingen 14-24. RH holdt herefter gæsterne fra scoring i syv minutter, og fik reduceret Stadions føring til 17-24, midt i halvlegen. Andreas Reumert med to scoringer og Ask Kristoffersen til stillingen 20-27 hvor der resterede fem minutter. Med tre scoringer til hvert hold i slutfasen, endte det med en fortjent sejr til IF Stadion på 23-30.

Det var ikke den smukkeste håndboldoplevelse publikum blev vidne til i anden halvleg. Det blev på ingen måde spændende, efter at RH blev kørt over i første halvleg, og var bagud med ni mål. RHs herrer må erkende, at der endnu er et skridt op til rækkens bedste mandskaber.

RHs næste kamp.

Søndag den 26. januar kl. 16:30 mod Korsør/Tårnborg HK i Rødovre Stadionhal.