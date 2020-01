Pressede topholdet

Sophia Lind spillede en stor kamp mod Ringkøbing Håndbold. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Der var mange flotte RH præstationer i kampen mod 1. divisions tophold Ringkøbing Håndbold. Et godkendt tre måls nederlag på 20-23, set i lyset af 37-21 nederlaget i de to holds første møde i Ringkøbing.

Af Flemming Haag

Top mod bund, det var menuen, da Rødovre HKs damer mødte topholdet Ringkøbing Håndbold, i Rødovre Stadionhal lørdag eftermiddag. Sidst de to hold mødtes i Ringkøbing, blev det til en overbevisende 37-21 sejr til dagens gæster.

Godkendt første halvleg.

RH fik en god start på kampen. Stillingen var 2-2, efter tre minutter. Herefter havde hjemmeholdet en periode, hvor der var problemer med at finde løsninger, overfor gæsternes fysisk stærke forsvars firblok. Der var spillet ti minutter, før den næste RH scoring. Amalie Hjort reducerede til 3-5 og 4-5 på straffekast.

Så fik hjemmeholdet lagt pres på gæsterne. Katrine Clasen, Anne Jagd og Signe Schultz fik udlignet til 7-7, hvor der var spillet seksten minutter.

Ringkøbing satte tempo, og kom på 7-10 før Olivia Fredslund Pedersen fik reduceret til 8-10. Det blev 8-13 ved Sophia Lind, som med sin første scoring, fik reducerede til 9-13 tre minutter inden pausen. Med endnu en scoring, kunne gæsterne gå til pause med stillingen 9-14.

En første halvleg hvor RH havde styr på defensiven, og Stinne Strøjr i målet præsterede flere gode redninger. Angrebsmæssigt havde RH i perioder svært ved, at finde muligheder over for et fysisk stærkt Ringkøbing forsvar.

Vandt anden halvleg.

RH kom bedst ud til anden halvleg. Hannah Jørgensen, Anne Jagd og Amalie Hjort fik reduceret til 12-15.

Gæsterne fik en udvisning, hvor der var spillet fem minutter. RH havde i overtalsspillet, to forsøg mod gæsternes ”tomme” mål, uden scoring, samt et brændt straffekast.

Katrine Clasen til 13-15 ni minutter inde i anden halvleg, Sophia Lind til 14-16, hvor der var spillet ti minutter. Efter en kort scoringspause, kom gæsterne på 14-17 midt i halvlegen. Det var gæsternes tredje scoring i anden halvleg, heraf to på straffekast. Et kompakt RH forsvar med stor fysik, og stor indsats af Stinne Strøjr i målet, holdt topholdet nede på kun tre scoringer i femten minutter.

Amalie Hjort og Katrine Clasen skabte for alvor spænding i kampen, da de reducerede til 16-17. Spændingen holdt til stillingen 18-20, med fem minutter tilbage af kampen.

Gæsterne udnyttede et par fejl af RH, og bragte sig foran 18-22 to minutter før tid. RH tog Time Out, og spillede efter Time Outen syv mod seks, og med et offensivt forsvar. Det lykkedes for Christina Søndergaard og Katrine Clasen, at få reduceret til 20-22 et minut før tid.

Ringkøbing tog en Time Out, og gæsternes topscorer og U-landsholdsspiller Camilla Faartoft, lukkede kampen med sin femte scoring, til slutresultatet 20-23.

Der var mange flotte RH præstationer. Stinne Strøjr i RHs mål havde en flot redningsprocent. Sophia Lind, Anne Hjort og Katrine Clasen spillede med overskud og leverede mange gode aktioner. Generelt et godkendt RH indsats, mod 1. divisions suveræne tophold.

Rødovre HKs næste kamp:

Søndag den 12. januar kl. 14:00 mod DHG i Dalumhallen.