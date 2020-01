Plastik ufantastisk

Onsdag den 29. januar klokken 20 kan du komme til foredrag i Viften med Henrik Beha Pedersen, der stiller skarpt på, hvordan det gik til, at vi har formået at forurene verdenshavene med plastik i en sådan grad, at vi i dag står over for en af nutidens største miljøkatastrofer. Foto: Presse

plastik Udfordringerne med plastik er blevet en folkesag og i næste uge kan du blive meget klogere på forureningen af verdenshavene, når Henrik Beha Pedersen, der er stifter af miljøorganisationen Plastic Change, gæster Viften til et foredrag om en af nutidens største miljøkatastrofer.

Af Christian Valsted

Plastikemballage er et næsten uundværlig element i hverdagslivet, men menneskets forbrug af plast og ikke mindst håndtering af affaldet, er en af nutidens største miljøkatastrofer, hvis du spørger miljøbiolog og stifter af Plastic Change, Henrik Beha Pedersen.

Tilbage i 2014 stiftede han miljøorganisationen og i et foredrag i Viften stiller han skarpt på, hvordan det gik til, at vi formåede at forurene verdenshavene med plastik i en sådan grad, at vi i dag står over for et menneskeskabt problem, der er så stort, at det kræver vilje og nytænkning, hvis problemet skal løses. For det kan det.

”I Plastic Change første fem år er det lykkedes at skabe et så stort arrangement, at selv skolebørn taler om mikroplast i verdenshavene. Det er positivt, men nu er vi nået til 2. halvleg og nu er det helt afgørende, at vi kommer ind til kilden og få lukket hanen, for ellers drukner vi i plastik,” siger Henrik Beha Pedersen, der i Viften vil komme med sine bud på, hvordan vi mennesker selv løser problemerne.

”Det handler om, at vi skal bruge mindre engangsplastik og genbruge langt mere. Det flyder med engangsplast og fremover bliver vi nødt til at komme alt i beholdere, der kan genbruges. Alt lige fra mayonnaisebøtten til shampooflasken. Den store revolution bliver måden, vi genbruger på, for vi taber kampen, hvis vi bare tror, at vi kan rydde op i verdenshavene,” siger Henrik Beha Pedersen.

En fyld Lastbil pr minut

Tal fra natur- og miljøorganisationen WWF viser, at der hvert år udledes otte millioner tons plast i verdenshavene. Det svarer til en fyldt lastbil hvert minut.

Som miljøbiolog oplevede Henrik Beha Pedersen selv, hvordan problemet voksede, når han sejlede rundt på verdens oceaner i forbindelse med sit arbejde.

“Problemet voksede, men ingen adresserede det og holdt fast i dagsordenen,” siger miljøbiologen og plastikforkæmperen, der derfor stiftede Plastic Change. Da miljøorganisationen i 2014 så dagens lys, var det kun de færreste, der så plastik som et problem. I dag er plastikudfordringerne blevet en folkesag og Plastic Change får flere og flere henvendelser fra enkeltpersoner, foreninger, myndigheder og virksomheder, der gerne vil bidrage til organisationens arbejde.

Gennem foredraget tager Henrik deltagerne på en rejse, der tager afsæt i problemet, men lander i løsningerne. Der vil desuden være rig mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget.

Foredraget ‘Plastik – et hav af forandringe’ kan opleves i Viften onsdag den 29. januar klokken 20.