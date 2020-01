Overvejer du at afholde en konference?

Hvis du overvejer at afholde en konference, skal du vide, at du kræver en del planlægning, hvis det skal blive en succes.

Deltagerne til konferencen kommer for at hygge sig og få en oplevelse, men det er mindst lige så meget for at blive klogere på et fagligt område. Derfor er grundigt planlægning en vigtig forudsætning.

Hvad er en konference egentlig?

En konference er et større, officielt møde, hvor du afholder foredrag, taler eller diskussioner, der har til formål at gøre deltagerne klogere på et specifikt fagligt område. Meningen med sådan en konference kan f.eks. være at sælge nogle nye produkter, men det kan også bare være for at informere og dele ud af ny viden.

Find den rette lokalitet

Før du leder efter den rette lokalitet, skal du dog vide hvor mange deltagere, der cirka er. Konferencelokalet er nødt til passe til mængden af mennesker, for det er hverken rart at sidde i et for småt eller for stort lokale. Derudover skal du overveje, om der er bestemte faciliteter, som er nødt til at være der. Det kunne f.eks. være mulighed for sovepladser. Du skal være opmærksom på, at indretningen har rigtig meget at sige for stemningen til arrangementet. Hvis du vil sikre dig den rette stemning, kan det være en idé at besøge konferencelokalet i forvejen. Hos Rosenvængets Selskabslokaler har de mange selskabslokaler, der er passende til konferencer.

Sørg for at have en kontaktperson

Når du har fundet det rette sted for konferencen, kan du med fordel lave en aftale med stedet om, at du får en kontaktperson, som du kan kontakte hver gang, du har nogle spørgsmål eller skal vide nogle bestemte ting om stedet. Under din planlægning kan du f.eks. blive i tvivl om hvordan deres tekniske forhold er og derfor er det rart lige at kunne ringe.