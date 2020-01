Op ad bakke i Aalborg

William Rørth havde en travl aften i Bentax Isarena. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det blev på ingen måde spændende, da RMB tabte 7-2 til topholdet Aalborg Pirates. Kampen blev i realiteten afgjort efter første periode som Aalborg vandt med 4-0.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Aalborg Pirates, uden Matthias Asperup, Nicklas Carlsen, Kasper Larsen, Jonas Sass, Kasper Jensen, Miro Keskitalo, Teemu Virtala, Thomas Olsen og Christoffer Frænell.

Rødovre Mighty Bulls startede med William Rørth i målet, med Matt O’Connor som backup.

RMBs start femmer: Nick Crawford, Marco Illemann, Mads Eller, Steffen Klarskov, Marko Virtala

Anden kæde: Lasse L. Carlsen, Julius Nyqvist, Magnus Carlsen, Kim Johansson, Jannik Karvinen

Tredje kæde: Lasse Mortensen, Andre Pison, Nikolaj Zorko, Maksim Popovic

Fjerde kæde: Frederik Kaels, Magnus Galby

RMB stiller op med samme kæder, som vandt søndagskampen 4-3 mod SønderjyskE. William Rørth starter i målet.

Det betyder, at 9 spillere fortsat er ude. Der er pause frem til den 11. februar, og dermed håb om, at flere spillere bliver klar til RMBs næste kamp, som spilles den 11. februar mod Frederikshavn White Hawks.

Svær start for RMB.

Aalborg Pirates kom på 1-0 efter syv minutter, da Sebastian Brinkman Andersen, sendte pucken forbi William Rørth. Fire minutter senere blev det 2-0, da Lasse Bo Knudsen sendte pucken i mål.

Fem minutter inden periodepausen fik Jannik Karvinen to minutter for Roughing. Inden Karvinen igen kom på isen, øgede Aalborgs Pierre-Olivier Morin til 3-0. Et minut senere blev det 4-0 på Felix Scheels scoring, og det ser vanskeligt ud for RMB.

Lige anden periode.

RMB kom godt ud til anden periode. Efter fire minutter, reducerede Maksim Popovic. To minutter senere, fik Aalborgs Sebastian Brinkman Andersen to minutter for Slashing. Ingen scoring i overtal til RMB. Midt i perioden blev det 5-1, på Olivier Hinses scoring.

Maksim Popovic fik to minutter for Hooking. Efter et minut i overtal, kom Aalborg på 6-1 på Olivier Hinses anden scoring, seks minutter inden periodepausen. Ny powerplay mulighed til RMB, da Aalborgs Martin Højbjerg fik to minutter for High Sticking.

Inden Martin Højbjerg igen kom på isen, reducerede Mads Eller til pausestillingen 6-2.

Sikker Aalborg Pirates sejr.

Tre minutter inde i tredje periode, blev det 7-2 på Anders Krogsgaards scoring. Et minut senere, trak Marco Illemann to minutter for Interference. Aalborgs Julian Jakobsen fik to minutter for Tripping. Spil fire mod fire i et minut. Begge spillere kom på isen, uden at der blev scoret. Midt i perioden, måtte Marco Illemann igen tage plads i straffeboksen. Ingen powerplay scoring til Pirates. Næste udvisning til Aalborgs Lasse BO Knudsen. RMB fik ikke scoret i overtal, så kampen sluttede 7-2 til det nordjyske tophold.

To ugers pause.

I den kommende weekend, spilles Final4 i Bentax Isarena i Aalborg. I weekenden den 7. og 8. februar deltager landsholdet i Österreich Cup i Klagenfurt, hvor Danmark skal møde Frankrig, Norge og Østrig.

RMBs næste kamp.

Tirsdag den 11. februar kl. 19:00 mod Frederikshavn White Hawks i Nordjyske Bank Arena.