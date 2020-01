Nytårsbal for fuld musik

Dansen er i centrum, når foreningen Rødovre Dansevenner igen i år arrangerer nytårsbal i Viften. På billedet ses foreningens bestyrelsen til Rødovredagen med formand Birgitte Glifberg til højre. Foto: Privat

dans Dansevenner gentager nytårssucces med dans ad libitum i kulturhuset lørdag den 18. januar.

Af Christian Valsted

Der var forbudte dansetrin i hobetal, da 125 festklædte borgere sidste år dansede en helt ny tradition i gang i Rødovre.

Her havde den nystiftede forening ’Rødovre Dansevenner’ inviteret til nytårsbal med fuld fokus på en lang række populære danse og nytårsballet var så stor en succes, at der igen i år lines op til cha cha cha, rumba, vals, jive og quickstep i Viftens koncertsal.

”Vi vil gerne skabe en årlig nytårstradition i Rødovre og inviterer derfor byens borgere og andre danseglade folk til at være med,” fortæller foreningens formand Birgitte Glifberg.

Lær dansene inden

Copenhagen Bigband vil, ligesom sidste år, stå for musikken til de mange danse og hvis du er lidt usikker på trinene, skal du ikke fortvivle. Danseforeningen afvikler nemlig tre workshops på selve dagen, hvor underviser Leo Skytte vil vise de helt basale dansetrin i udvalgte standard- og latindanse.

Deltagelse i de tre workshops er ikke en forudsætning for at deltage i selve nytårsballet om aftenen, men Birgitte Glifberg håber alligevel at mange vil benytte lejligheden til at pudse danseformen af, inden det går løs i Viften.

”Det er god mulighed for at få styr på, hvordan man laver et valse- eller cha cha trin og de tre workshops er for alle, uanset hvor mange kilometer man har i benene,” siger formanden, der forventer fuldt hus i Viften om aftenen.

”Billetsalget danser derudaf og jeg håber på en ligeså bragende succes som sidste år,” siger den glade danseformand.

Billetter til nytårsballet kan købes via billetto.dk