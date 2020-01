Nyt nederlag til Odense

RMB havde ikke meget at juble over, i nederlaget mod Odense. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Efter sejre over SønderjyskE og Esbjerg, blev igen hverdag for RMB, da det blev til et 1-3 nederlag mod Odense Bulldogs.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Odense Bulldogs, uden Matthias Asperup, Nicklas Carlsen, Miro Keskitalo, Kasper Larsen, Matt O’Connor, Jonas Sass, Teemu Virtala og Christoffer Frænell.

Rødovre Mighty Bulls startede med William Rørth i målet, med Magnus Wulff som backup.

RMBs start femmer: Nick Crawford, Marco Illemann, Magnus Carlsen, Kim Johansson, Jannik Karvinen

Anden kæde: Lasse L. Carlsen, Julius Nyqvist, Mads Eller, Steffen Klarskov, Marko Virtala

Tredje kæde: Kasper Jensen, Lasse Mortensen, Andre Pison Nikolaj Zorko, Frederik Kaels

Fjerde kæde: Thomas Olsen, Maksim Popovic

RMBs liste over skadede spiller, tæller nu også Teemu Virtala. Mads Eller går derfor ind i kæden, sammen med Steffen Klarskov og Marko Virtala.

Hurtig scoring.

Odense lagde stærkt ud, og kom på 0-1 allerede efter et minut, da gæsternes nyerhvervelse Sam Povorozniouk styrede pucken i mål.

Efter scoringen, fortsatte gæsterne med at teste William Rørth, i hjemmeholdets mål. Syv minutter inden periodepausen, sendte Steffen Klarskov et slagskud på stolpen.

Kampens første udvisning faldt efter seksten minutter. Mads Eller fik 2+2 minutter for Kneeing og Roughing, og Odenses Rasmus Simonsen 2 minutter for Roughing. En første periode, hvor Odense var mest i puck besiddelse.

Mislykket powerplay.

Rødovre kom bedre med fra starten af anden periode. Seks minutter inde i perioden, fik Odenses Oliver True en Game for Cross-Checking, og RMB fem minutter i overtal. Et halvt minut før Odense igen blev fuldtallige, fik Odenses Daniel Baastrup-Andersen to minutter for Cross-Checking. RMB fik ikke spillet sig frem til en afgørende afslutning, i overtalsperioden.

En anden periode hvor spillet vekslede, uden at de to keepere blev udsat for kvalificerede afslutninger.

God tredje periode af RMB.

Kort inde i tredje periode, måtte Lasse Mortensen en tur i straffeboksen. Endnu et powerplay uden scoring. Steffen Klarskov fik to minutter for Hooking, da der var spillet syv minutter. Odense fik ikke scoret i overtal.

Rødovre fik flyttet spillet op i Odenses zone, og fik afsluttet flittigt, men Odenses keeper Evan Cowley viste høj klasse.

Da der resterede tre minutter af tredje periode, slog Odense kontra, hvor Mike Daugulis øgede til 0-2. Odenses Christopher Kamph fik to minutter for Holding. RMB kom på 1-2 på Marko Virtalas scoring i powerplay.

RMB erstattede William Rørth med en markspiller, og RMB fortsatte presset. I kampens sidste sekunder blev det 1-3, da Lukas Lundvald Nielsen sendte pucken ind i det tomme mål.

En ishockeykamp der ikke går over i historien. Der er set bedre kampe i Rødovre Centrum Arena.

RMBs næste kamp.

Fredag den 17. januar kl. 19:00 mod Herning Blue Fox i Kvik Hockey Arena.