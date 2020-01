Ny bro kan være livsfarlig

Naboer til broen ved Damhussøen fortæller, hvordan bilister fortsætter ned af cykelstien til fare for alle. Foto: Red.

bro Udvidelsen af Sortebro ved Damhussøen har ikke bare gjort det nemmere at være pendlercyklist. Den bredde bro forvirrer bilister i vintermørket og inviterer ifølge naboerne til flugtbilister og ulovlig kørsel på gangstien.

Af André Bentsen

Det er ikke længe siden, politiet måtte fiske en bil på afveje op af Harrestrup Å.

Dengang kunne bilen ikke komme over den lille bro, der skiller Rødovre fra Vanløse, men med renoveringen og udvidelsen af broen, der hver dag bruges af tusinder af motionister og pendlere, er der pludselig også åbnet op for vildfarne bilister, der ikke kan se, at man ikke må køre i bil hen over broen.

Der er nemlig ikke nogen skiltning, der advarer om, at Elvergårdsvej ender, og ingen afspærring, der sikrer, at flugtbilister og andre ikke bruger den smarte smutvej.

Det har i følge Søs Hemmingsen, der bor tæt på broen, skabt flere farlige situationer.

“Jeg bor lige rundt om hjørnet og jeg har gentagne gange set motorcykler ræse igennem, men også biler, der kører ned nu, hvor beton-hellen er fjernet,” siger hun og fortæller om da en ung mand i bil var ved at ramme hende og nogle andre cyklister.

“Han undveg og endte i søen, men der er også mange andre som kører ned af den lille vej, fordi de tror, de kan parkere dernede,” siger Søs Hemmingsen, der ligesom sin mor frygter, at en billist farer vild i morgenmørket tært på skolen og børnehaven.

Supercykelsti får skyld

Chefen for Vej- og Park i Rødovre Kommune, Anders Møller er nu blevet opmærksom på problemstillingen og lover at undersøge den nærmere.

“Vi er først for nylig blevet gjort opmærksom på, at der kan opstå mulige farlige situationer, så det undersøger vi selvfølgelig og gør noget ved, hvis det er tilfældet. Den helle, der har været tidligere er fjernet for at give plads til cyklister, da det er en supercykelsti, og det skulle helst give sig selv, at man ikke må køre bil på en cykelsti, men hvis der er brug for andre tiltag, så tager vi dem,” understreger han.