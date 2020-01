Norsk blogger har syet hele sit liv

På messen vil June lave en live-optræden, hvor hun syer en lille bluse til voksne, hvor man kan følge med i alle dele af processen. Foto: Presse

alt om håndarbejde messen I gamle dage syede man af nød. Sådan er det ikke mere, hvor håndarbejdet er en portal til glæde og velvære, mener norsk blogger, der viser tricks live til den store messe i Rødovrehallen.

Af André Bentsen

Hendes norskklingende navn er June. Hun har altid været mest glad, når hun syede.

For snart meget lang tid siden, som helt lille pige, startede hun med at sy sammen med en masse andre ældre kvinder. På scenen til AOH-messen viser hun, hvad hun har lært gennem årene, vel at mærke live, så alle kan se med og tage tips med hjem.

“Jeg kommer til at vise, hvordan man bruger en overlock-symaskine, der både kan skære stoffet og sy med fire forskellige tråde. Med den syer jeg i stretchy tøj, som man kan bruge til træning, så det skal være elastiske sømme,” siger June og tilføjer:

“Det er ikke bare at sy ligeud og sy dele sammen.”

Syet hele livet

På scenen vil hun vise, hvilken rækkefølge man skal sy i og hvordan man gør det nemmere for sig selv, og hvilket stof man skal bruge, hvordan.

Det har hun gjort siden dengang i 1980′ erne, hvor moden var mere taknemmelig og man kunne slippe af sted med, at alting var lidt hullet og skævt.

I dag er hun kendt for sin blog syskolen.net på nettet, hvor mange hver uge henter inspiration til deres egne kreationer derhjemme.

Alligevel, synes hun, at der er noget særligt over at have så mange entusiaster samlet på ét sted med den samme passion.

“Jeg har syskolen.net, som en slags online syskole. Her er der mange, der er inde og kigge på, hvordan man syer ting. Både teknikker, vejledninger og de maskiner man har, er noget vi snakker om, men på messen er der mange som kommer, fordi de er sammen med nogen, der er endnu mere interesserede end dem selv, og det smitter af på dem. Det er en stor glæde at opleve og være en del af,” underestreger June.

Hun er uddannet faglærer i kunst og håndværk, hvilket er en del mere omfattende i søsterlandet end herhjemme, men hun er sikker på, at man ikke behøver være ekspert for at få en masse dejlige tips med hjem fra messen.

Faktisk handler det at strikke og sy meget mere om noget personligt end professionelt, synes hun.

“I gamle dage syede man af nød. I dag er det en glæde som et afbræk fra en travl hverdag. Lidt ligesom min mand er meget bilinteresseret og kan godt lide at undersøge, hvordan man piller en motor fra hinanden, så kan jeg godt lide at finde ud af, hvordan man bedst muligt bruger symaskinerne og de forskellige teknikker,” siger hun og tilføjer:

“Syning har fulgt mig hele livet og glæden ved at sy er stå stor, at jeg elsker at dele den med andre gennem min blog.