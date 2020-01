Nikolaj Moltrup-Ryom ”Mega tilfreds med starten på anden halvdel af turneringen”

Håndbold Vi skulle sætte et aftryk, og sende et signal til de øvrige hold vi fremadrettet skal møde, at vi er berettiget til 1. division, siger RHs træner Nikolaj Moltrup-Ryom, efter den flotte kamp mod topholdet Ringkøbing Håndbold.

Af Flemming Haag

Rødovre HKs træner Nikolaj Moltrup-Ryom, sagde efter kampen mod Ringkøbing Håndbold.

”Det var præcis et resultat vi havde talt om. Vi skulle sætte et aftryk, og sende et signal til de øvrige hold vi fremadrettet skal møde, at vi er berettiget til 1. division. Det er ikke for sjov at vi er her, og ingen skal tro, vi er et hold man bare køre hen over.

Selvfølgelig havde vi som oprykker, ikke forestillet os at vi skulle vinde, når det er nedrykkerne fra ligaen vi møder, der ligger nummer et, og gerne vil op igen. Men vi vil gerne sende et signal til de øvrige hold om, at vi er her og vi vil blive her, og det gjorde vi i dag”, siger RH træneren og fortsætter.

”De sidste ti minutter af første halvleg, hvor den står minus to, bliver det til minus fem, fordi vi laver to fejl og det tog kun et minut for Ringkøbing. Det er det vi stadigvæk skal blive bedre til, for det koster bare for meget i 1. division.

Vi kommer flot tilbage, og spiller en rigtig god anden halvleg. Vi holder Ringkøbing nede på ni scoringer, hvilket er rigtig fint. Ved stillingen 17-20 er vi for lang tid om, at komme på 18-20. Vi forsøger til sidst at gå højt på dem i forsvaret og spille syv mod seks i angrebet, og det lykkedes også OK. Vi får tre chancer på to minutter til sidst, så alt i alt rigtig fint og positivt.

Vi havde mulighederne, så det er ikke fordi Ringkøbing bare vinder med tre stille og roligt, men det er bare som vi hele tiden snakker om, erfaring, erfaring.

Nu er der sket det, at vi har spillet tolv 1. divisionskampe, og det synes jeg godt man kan se. Vi er blevet lidt hårdere og lidt skarpere, og i dag spiller vi også med meget stor tålmodighed i angrebet, hvilket er noget vi skal arbejde videre med, så det var en mega tilfreds start på anden halvdel af turneringen”, slutter Nikolaj Moltrup-Ryom.