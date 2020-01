Mens vi venter på slutspillet

Et ufatteligt antal skader har nærmest ødelagt sæsonen for Mighty Bulls, som til gengæld har haft ro og mag til at gøre sig klar til slutspillet. Foto: Brian Poulsen

ishockey Med ni runder tilbage af grundspillet kan Mighty Bulls bruge alle ressourcer på at gøre sig klar til slutspillet, selvom jeg stadig mener, at en syvendeplads vil have stor betydning for tyrenes chancer i kvartfinalen.

Af Peter Fugl Jensen

Der gået mere end en måned siden min sidste blok, men der sker altså heller ikke meget nyt eller spændende at skrive om.

Rødovre Mighty Bulls er stadig vanvittig hårdt ramt af skader – bare se i søndagens kamp mod SønderjyskE, hvor ni spillere sad over. Det er tæt på to kæder, fuldstændig vildt.

Mighty Bulls mangler stadig ’det sidste’, før de for alvor kan blande sig i tabellen og med Odenses deroute, er alt spænding nærmest hevet ud af Rødovres grundspil.

Så der har ikke været meget at skrive om.

Jeg har ledt lidt efter noget at skrive om, hvilket har fået mig ind på hockeytinget.dk (siden med de fedeste statistikker) og rmbfans.dk, hvor få glødende rødovrefans skriver deres uforbeholden mening.

Pisker en stemning i vejret

Det har moret mig, at hockeytinget har forsøgt at piske en stemning i vejret, fordi de vedholdende har åbnet en dør på klem for, at Odense kan hente Rødovre og give vestegnsdrengene Sorte Per, altså sidstepladsen.

Det er og har været totalt urealistisk fra starten af december, fordi forspringet var enormt og selvom Rødovre er ustabile og er hårdt ramt af skader, så vinder tyrene alligevel jævnligt. Desuden er Odense dobbelt op af Rødovre i ustabilitet og fynboerne vil naturligvis tabe kampe, især mod de stærke jyder.

Men Rødovre vinder altså stadig kampe – selv i Jylland. Det er lovende og viser, at træner Lehtonen har fat i noget rigtigt, når man kan vinde ude mod stærke jyder, samtidig med han har en trup, der konsekvent har mindst fem spillere på afbudslisten.

Det skal lige skrives, at jeg holder meget af hockeytinget.dk og nyder deres mange vinkler og statistikker på dansk ishockey. Men at de har cementeret Mighty Bulls på 8. pladsen og endda skriver om gummiben til Rødovre, har været enerverende læsning. Fakta er, at Rødovre har en fin og yderst realistisk mulighed for at nå 7. pladsen og 9. pladsen er kun tænkelig i teorien.

Så bør det være slået fast.

Må gå rundt og være mavesure

Jeg har ikke været på rmbfans.dk i flere sæsoner, så jeg var i tvivl om siden stadig eksisterede. Det gør den… og skribenterne i fanforum er stadig negative. Nej okay, ekstremt negative. Intet, absolut intet er godt nok.

Jeg er nærmest spændt på, hvad de kan finde på af negative ting denne søndag, hvor der var ’familiekamp’ med hoppeborg, trampoliner, fodbolddart, bolsjekogning og pandekagebod samtidig med, at Rødovre, med ni spillere på afbudslisten, vandt over SønderjyskE, samt en glæde debutscoring til Lasse Carlsen. Der må da være noget negativt at finde frem, hva?

Ofte bliver træneren svinet til og der er ikke den mindste forståelse for, at truppen er usædvanlig hårdt ramt af skader. En har oven i købet skrevet, det er for dårligt, man hele tiden skifter rundt i kæderne! Hvad f….. har du tænkt dig?

Der er mindst fem skader til hver kamp og det er forskellige spillere, som hele tiden rammes. Det eneste, man ved med sikkerhed er, at Kasper Larsen, Matthias Asperup og Nicklas Carlsen ikke er til disposition.

Så er Maksim Popovic ikke med i Herning, så er Zorko ude nogle kampe, Teemu Virtala er off/on fra kamp til kamp, Sass kommer tilbage i nogle kampe og så er han væk igen og til søndagskampen mod SønderjyskE var Thomas Olsen syg. Selv en ung spiller som Frederik Kaels har været på afbudslisten. Der er ingen rød tråd i skaderne – det virker som en forbandelse.

I søndagens kamp lød afbudslisten på ni spillere, blandt andet profilerne Miro Keskitalo og Teemu Virtala.

Når man kan pege fingre af ’sit’ hold, der har så mange skader og alligevel har sikret sig en slutspilsplads, er det urimeligt. De fans må gå rundt og være mavesure.

Ni kampe fra slutspillet

Det er ikke super vigtigt, at nå syvendepladsen for Rødovre, men de åbnede op for muligheden i fredags, da de vandt 3-1 over Herlev. En kamp med mange positive oplevelser.

Først og fremmest var der over 1500 tilskuere.

For det andet vandt Rødovre, selvom der var seks spillere på afbudslisten. Desværre fik Miro Keskitalo kun to skift, så måtte han forlade kampen. Så reelt syv skadede spillere.

For det tredje viste 1. kæden med Klarskov og brødrene Virtala et højt niveau.

Med Asperup tilbage om en måneds tid, eventuelt i kæde med Kim Johansson og Mads Eller, kan Rødovre få to målfarlige kæder.

Maksim Popovic scorede sit første mål for Mighty Bulls, da han udlignede til 1-1 mod sin barndomsklub, Herlev.

For det fjerde fik den pågående og unge Maksim Popovic endelig fundet vej til nettet, da han scorede til 1-1 mod sin barndomsklub, Herlev. Den 18-årige Popovic har godt gang i skøjterne med en god forechecking og en fremragende backchecking, så han har fortjent har spillet sig op i 3. kæden og i fredags fik han kredit for sit arbejde via en scoring.

Kortslutning

Altså gode momenter fra en underholdende kamp, der kogte lidt over i intensitet, da Steffen Klarskov blev gennembanket, fordi han gik ’over stregen’ foran Herlevs bænk.

Først med en voldsom slashing og dernæst en cross-checking i ryggen på Brett Thompson, der forinden havde rystet ’klokkeværket’ på Klarskov med en spearing.

Men det var ubehageligt at se, hvordan Herlevs Simon Golbert smadrede løs i hovedet på Klarskov, som blev holdt af fire herlevspillere. Det kunne være gået gruelig galt, men heldigvis slap Klarskov ’billigt’ fra Simon Golberts ’kortslutning’.

Ingen ønskemodstandere

Men tilbage til slutspillet, som altså er om ni kampe og Rødovre kan nå syvendepladsen, hvor Herlev er placeret. Mod Rødovre i fredags spillede de mere bredt end jeg tidligere har set på sæsonen, hvor der er blevet trukket enorme veksler på deres 1. kæde.

Det ser ud til, at de bliver sparet frem mod pokalturneringens Final Four og det ser ud til at koste sejre for naboerne. Derfor, tror jeg, at Rødovre når syvendepladsen. Ikke fordi, det er enormt vigtigt, men simpelthen fordi Mighty Bulls får flere point end naboerne i slutspurten.

Sker det undgår Rødovre topholdet Aab, som er inde i en pointmæssig lille stilstand. Men tag ikke fejl, nordjyderne er suveræne og at undgå dem i en kvartfinale vil ikke være dårligt.

Hvilket hold der bliver nummer to er umuligt at spå om, for flere hold bejler til andenpladsen. Men pt. ser det ud til at blive Herning eller SønderjyskE.

Ingen af dem lyder som en ønskemodstander, men omvendt er Rødovre en ’dark horse’ i slutspillet, hvis holdet pludselig kommer ind i kvartfinalerne med kun to skadede spillere, nemlig Kasper Larsen og Nicklas Carlsen.

På tirsdag skal Rødovre en tur til netop Aalborg. Desværre har Mighty Bulls en kedelig evne til at spille uengageret efter et par sejre, så jeg spår, at et stærkt hjemmehold fra den nordjyske hovedstad splatter Rødovre ud fra enden til anden og sender tyrene hjem på landsholdspause med en kæmpe sæk. Men jeg vil ønske, jeg tager fejl.