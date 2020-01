Matthias Asperup på is

Matthias Asperup håber, at være klar igen i starten af februar. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det går stille og roligt fremad, og jeg køre hårdt på med min genoptræning. Jeg har været på is en gang indtil videre, bare stille og roligt for, at få skøjtet lidt og skyde nogle skud, siger Matthias Asperup.

Af Flemming Haag

Rødovre Lokal Nyt har talt med Matthias Asperup, om status efter hans operation.

”Det går stille og roligt fremad, og jeg kører hårdt på med min genoptræning. Jeg har været på is en gang indtil videre, bare stille og roligt for, at få skøjtet lidt og skyde nogle skud, så det går stille og roligt fremad”.

Hvornår forventer du at være klar til kamp?

”Det skulle gerne ske i februar på et tidspunkt, helst start februar, men det er svært at sige lige nu. Hvis alt går som det skal, så på et tidspunkt omkring start februar. Det har kørt som det skal efter operationen, og genoptræningen kører som den skal, så det er fint det hele” siger Matthias Asperup.

Matthias Asperup sagde efter kampen mod SønderjyskE.

”En lidt rodet kamp syntes jeg faktisk, OK tempo, hvor vi sagtens kunne have taget tre point i ordinær tid, i stedet for to i overtid og straffe. Jeg synes vi spiller en udmærket kamp, en godkendt indsats, når man tænker på de skader vi har og nye kæder. Vi får scoret nogle mål, og det ser ud til, at de to brødre (Teemu og Marko Virtala red.) og Steffen (Klarskov) red. er ved at finde et godt samarbejde”.

Vil sejren i dag, vende den negative stime?

”Det kan man håbe på, man kan håbe at det blev vendt i dag, at det har givet noget selvtillid til truppen. Der mangler noget glæde der nede, der er brug for noget glæde og nogle smil, der har været lidt hængehoveder. Men det er klart med skader og resultaterne som de har været, så kan det være rigtig vigtig med sejren i dag. Så nu skal vi bevise på isen, at vi kan tage point. Vi tog to point i dag mod et stærkt sønderjysk hold, det kan være, at det er med til at vende skuden lidt” slutter Matthias Asperup.