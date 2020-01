Mads Eller ”Vi er ved at være der hvor vi skal være”

Mads Eller glæder sig over de fem point, efter sejre over Herlev og SønderjyskE. Foto: Brian Poulsen

Af Flemming Haag

Rødovre Lokal Nyt talte med Mads Eller, efter 4-3 sejren over SønderjyskE.

”Det er dejligt, at vi har fået fem point i de sidste to kampe”, siger Mads Eller, og fortsætter. ”Det er ikke fordi vi har fået en masse spillere tilbage. Jeg synes at attituden, fokus, gnisten og ånden på holdet, stille og roligt er ved at være der hvor det skal være. Det synes jeg også man kan se i kampene, vi begynder at spille bedre, og det hænger meget bedre sammen på banen. Vores spil er bare blevet bedre, og det synes jeg man kan se på vores to sidste kampe, hvor vi også har fået pointene.

I har to powerplay muligheder i spil 5 mod 3 i første periode uden scoring.

”Vores powerplay fungerede i spil 5 mod 4, men i spil 5 mod 3, fik vi det ikke helt til at fungerer. Det er vigtigt, at vi får holdt pucken i zonen, så vi ikke skal bruge en masse sekunder på, at skulle hente pucken i egen zone”.

SønderjyskE scorer to mål i powerplay, i anden periode.

”Ja, men jeg synes det er et rigtigt stort cadeau til holdet, at vi bliver ved med at komme tilbage. Efter et par hurtige SønderjyskE scoringer, kommer vi tilbage med en hurtig scoring. Som jeg sagde, det med fokussen og gnisten. Inden de to sidste kampe, faldt vi måske lidt sammen, men nu får vi kæmpet os op igen, får taget os sammen, og vist fighter ånd og vilje”.

Næste kamp er mod Aalborg, og bliver muligvis RMBs kvartfinale modstander?

”Ja nu må vi se. Der er noget tid endnu og så må vi se, om vi kan komme længere op i tabellen, men Aalborg kan sagtens blive vores kvartfinale modstander.

Vi har gjort det ganske fint mod Aalborg, og det vil vi blive ved med at se om vi kan udfordre, og gøre lidt ondt på dem. Vi har taget point fra Aalborg tidligere, så hvorfor skal vi ikke kunne gøre det igen”, slutter Mads Eller.