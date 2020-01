Lev bedre med diabetes

Temaaftenen den 30. januar klokken 18.30 til 20 i Rødovre Sundhedscenterer er gratis, men du skal tilmelde dig på forhånd på rk.dk/sundhedscenter eller på telefon 3637 8190. Foto: SignElements

sundhed 2200 lever med diabetes i Rødovre. Nu kan de få hjælp til et bedre liv med mere motion. Du kan også forebygge sygdommen, hvis du er i risikogruppen.

Af Christian Valsted

Fakta Rehabiliteringsforløb for type 2-diabetikere:

Rehabiliteringen tager udgangspunkt i den enkeltes behov.

Forløbet er gratis og består af træning, kostvejledning, undervisning i sygdommen og eventuelt rygestopkursus.

Undervisningen er tilrettelagt, så der udveksles erfaringer og viden

deltagerne imellem.

Du skal være indstillet på at møde op hver gang og på at træne to gange om ugen.

Tal med din læge om et rehabiliteringsforløb kunne være noget for dig og kontakt Rødovre Kommunes forløbskoordinator Dorthe Martinsen på telefonnummer 36 37 73 26 for nærmere information.

Ifølge den seneste Sundhedsprofil lever 2.200 rødovreborgere med diabetes – måske flere uden at vide det.

Hvis du har, eller er i risikogruppen for at få diabetes 2, har du sikkert mange spørgsmål om, hvordan du kan leve bedre med sygdommen eller helt undgå at få den gennem motion, mad og meget mere.

Derfor holder Diabetesforeningen og Rødovre Sundhedscenter temaaften om livet med diabetes, hvor du kan få en masse gode input.

Her kan du høre praktiserende læge Sara Moltke give et indblik i sygdommens symptomer, behandling og mulige senkomplikationer. Forløbskoordinator Dorthe Martinsen fortæller om Rødovre Kommunes rehabiliteringsforløb for alle, der er i risiko for at få eller har type 2-diabetes.

Du kan også møde Diabetesforeningens lokale afdeling og få en snak med andre, der kender til sygdommen.

Få hjælp på hold

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i diabetesaften, kan man, gennem sin læge, få en henvisning til rehabiliteringsforløbets to hold, der starter i februar, fortæller forløbskoordinator Dorthe Martinsen fra Rødovre Kommune.

”Vores hold varer i 15 uger og består af undervisning én gang om ugen, hvor man lærer om de faktorer, der har indflydelse på sygdommen og hvordan man kan påvirke disse. Desuden består forløbet også af træningstilbud to gange om ugen i Vestbad, suppleret med undervisning i diabeteskost og hjælp til rygestop, hvis man er ryger,” siger hun.

Hanne deltog i kommunens rehabiliteringsforløb. Hun har i dag både tabt sig og har sin sukkersyge under kontrol efter forløbet med motion, samtaler og undervisning i sygdommen sammen med andre.

”Det har simpelthen været så positivt. Vi har dyrket motion to til tre gange om ugen, hørt foredrag og fået ordentlige instruktioner i sygdommen og hvordan vi skulle arbejde med os selv. Vi har været på indkøb med en diætist, der har lært os, hvad vi skal købe og hvor meget sukker, der må være i madvarerne. Vores sygeplejerske har givet os masser af opskrifter – ofte med hans favorit; grønkål,” fortæller hun med et smil og opfordrer alle til at gå til lægen og komme igang med et forløb.