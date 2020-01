Kan du gå 243 veje på 100 dage

Kan du ramme alle Rødovres veje på 100 dage, så vær med i den store #RundtOmRødovre challenge, hvor venner udfordrer hinanden. Undervejs kan du få tips og vejledning af sundhedsekspert, Henrik Duer, og vinder præmier til Vestbad. Foto: Arkiv

udfordring I disse dage lover alle sig selv en masse, de ikke kan holde. Derfor giver vi dig nu nytårsforsættet, der gør dig klogere på dig selv, din by og dine venner. Vi har nemlig udfordret hinanden til at besøge alle 243 veje i vores by i løbet af de næste 100 dage. Målet er at ende i så god form, at vi kan løbe hele vejen rundt om Rødovre.

Af André Bentsen

100 armbøjninger, hver dag i 100 dage, et maraton om ugen og tallerkener fyldt med grøntsager. Lige så gode som hensigterne er, hvert år på dette tidspunkt, lige så lidt har vi fået ud af dem om et par måneder.

Derfor har vi på Rødovre Lokal Nyt allieret os med trænings- sundhedseksperten, Henrik Duer, og en god portion konkurrencelyst.

På redaktionen vil vi nemlig gerne mere ud i den by, det hele handler om, Rødovre. Vi har derfor væddet om, at vi kan løbe på alle Rødovre 243 veje i løbet af de næste 100 dage. Og det ligger i god tråd med det første og vigtigste råd, som Henrik Duer har, hvis du enten skal leve sundere, tabe dig eller komme i bedre form.

”Det skal være realistiske mål,” siger Henrik Duer.

Mange hyggelige ruter

Med både voldgader og villaveje, er der alle muligheder for at lave nogle hyggelige ruter, man enten kan løbe, gå eller cykle sig igennem i løbet af 100 dage, uden, at det kræver mere sved på panden, end tiltrængt.

”Der er aldrig nogen, der giver op, når de er forud. Derfor skal man også helst sætte sig lidt for realistiske mål. Det giver nemlig negativ energi, hvis din træning eller livsstilsændring kræver for meget af dig,” siger Henrik Duer og stiller det retoriske spørgsmål, der skal bane vejen for, at redaktionen om 100 dage er 10 år yngre at se på.

”Hvad er du lige inden du giver op? Der er du bagud!”

”Men hvis du har realistiske mål, og en træningsmakker eller ven, der kan holde dig til ilden og motivere dig, så giver du så let ikke op.”

Derfor synes vi også, at du skal udfordre dine venner og familie til at være med i den store Rødovre-udfordring; at besøge alle veje i byen på 100 dage.

Kan du ikke finde nogen, der vil gå tur med dig, eller løbe asfalten flad, så følg med på avisens Facebook-og instagramprofiler, hvor vi ’løbende’ vil udfordre hinanden til at komme i lokalt selvsving.

Vind gratis træning i Vestbad

For at gøre det endnu nemmere for dig, har vi også planlagt foredrag med Henrik Duer, der også en af dagene vil vise, hvordan du kommer i form uden at skulle svede om kap med de andre i fitnesscentrene, men udnytter de omgivelser du har lige ude foran din dør.

Mangler du gode tips til selve løbetræningen, eller vil gerne have en kickstart, der krydser mange af de lokale veje af på din #RundtOmRødovre challenge, kan du også løbe med, når byens hyggeliste sociale løbeklub, Rødovre Lokal Løb, tørner ud på et sted mellem 5 og 7 kilometer i hyggeligt tempo fra Det Gamle Hundebad fredag den 10. januar klokken 16.30, hvor vi også slutter af med en hyggelig øl.

Alt sammen serveret med gode tips til din træning fra nogle af landets bedste ultraløbere.