Ingen RMB scoringer i Herning

William Rørth præsterede 36 redninger i 2-0 nederlaget til Herning. Foto: Brian Poulsen

Ishockey RMB måtte forlade isen i Kvik Hockey Arena uden scoring. Herning Blue Fox scorede to mål i første periode. De to hold formåede ikke, at scorer i anden og tredje periode.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Herning Blue Fox, uden Matthias Asperup, Nicklas Carlsen, Miro Keskitalo, Kasper Larsen, Matt O’Connor, Jonas Sass, Teemu Virtala, Christoffer Frænell og Maksim Popovic.

Rødovre Mighty Bulls startede med William Rørth i målet, med Jonatan Hintze som backup.

RMBs start femmer: Nick Crawford, Marco Illemann, Steffen Klarskov, Kim Johansson, Marko Virtala

Anden kæde: Lasse L. Carlsen, Julius Nyqvist, Mads Eller, Nikolaj Zorko, Jannik Karvinen

Tredje kæde: Kasper Jensen, Lasse Mortensen, Magnus Carlsen, Thomas Olsen, Andre Pison

Fjerde kæde: Frederik Kaels

To hurtige Herning scoringer.

Seks minutter inde i første periode, kom Herning foran 1-0 på Cameron Braces scoring. Tre minutter senere, blev det 2-0 ved Lasse S. Lassen.

To minutter inden periodepausen fik Hernings Markus Jensen to minutter for Interference. Ingen RMB scoring i powerplay.

En underholdende første periode med to Herning scoringer, men RMB kom godt ind i kampen, i periodens sidste halvdel.

Målløs anden periode.

Der var kun spillet to minutter af anden periode, da Kasper Jensen fik to minutter for Hooking. RMB holdt Herning fra scoring i undertal. Midt i perioden, blev det Andre Pisons tur til at tage plads i straffeboksen for Slashing. RMBs boksplay holdt Herning fra scoring.

God anden periode, hvor der var chancer i begge ender, hvor Rødovre spillede sig frem til de største muligheder.

Ingen RMB scoring.

Herning kom bedst ud til tredje periode. Midt i perioden, var RMB ”kun” registreret for to afslutninger. I tiden 55:31 fik Mads Eller to minutter for Roughing. RMB klarede endnu en undertalssituation uden, at det lykkedes Herning at scorer. Kort før tid, erstatter RMB William Rørth med en markspiller, men satsningen gav ikke resultat, så RMB måtte forlade isen uden scoring.

RMBs næste kamp.

Fredag den 24. januar kl. 19:00 mod Herlev Eagles i Rødovre Centrum Arena.