Hvor skal de parkere?

Rødovre Kommune har ændret normen for antallet af parkeringspladser for at muliggøre Rødovre Port med henvisning til et princip, der ifølge De Konservative ikke tæller. Foto: Brian Poulsen

Det kan godt være, at Rødovre Port indbyder til, at man skal bruge S-toget et stenkast væk, men derfor skal der stadig være et bestemt antal parkeringspladser, når man bygger nyt i Rødovre, og det er der ikke ifølge De Konservative, der kalder sagsbehandlingen for dielletantisk.

Af André Bentsen

Når Rødovre Kommune ændrer i lokalplanerne for at ændre et områdes karakter eller sammensætning gennem nybyggeri skal planerne til høring i otte uger.

Det har de også været med det kæmpe byggeri ‘Rødovre Port’, men efter høringen ændrede forvaltningen forslaget til lokalplanen for Hendriksholmkvarteret så markant, at det burde have været genstand for en ny høring.

Det mener i hvert fald De Konservative, der vurderer, at Rødovres ændringer ikke ‘bare’ er præciseringer og småændringer, og det derfor strider imod planloven, hvis ikke borgere får lejlighed til at udtale sig om ændringerne.

Den holdning står partiet dog alene med i kommunalbestyrelsen, der har bestemt, at en fornyet høring ikke vil føre til ændringer af planforslaget, da lokalplanen ikke må fravige kommuneplanens rammebestemmelser.

Parkeringspladser og erhvervslejemål

Det er især spørgsmålet om manglende parkeringspladser, der falder De Konservative for brystet og en formulering der betyder, at dele af villakvarteret ned mod Damhustorvet i fremtiden kan få karakter af erhvervsområde, hvilket igen stiller helt anderledes krav til parkeringsmuligheder og åbner for nye byggehøjder.

Noget, der kunne være løst, hvis man bare havde brugt formuleringer som minimum og maksimum istedet for skal og må, mener Mogens Brauer (K)

“I lokalplanen er p-normen for boliger ændret i forslaget fra minimum 1 1/2 p-plads pr. bolig til at der skal og må maksimalt anlægges 1 p-plads pr. etagebolig. Vi er ganske klare over, at det er i overensstemmelse med kommuneplanen for stationsnære områder, men ønsker ikke en situation, hvor manglende p-pladser er til gene for de tilstødende villakvarterer. Derfor fastholder vi vor oprindelige indstilling om min. 2 p-pladser pr. bolig, samt min. 1½ p-plads pr. etagebolig. Vi finder den foreslåede ændring af så væsentlig betydning, at vi henviser til ibrugtagning af Planlovens §27, stk 2,” sagde Mogens Brauer, da sagen blev behandlet, men det ændrede ikke noget.

Ændringerne er nødvendige, hvis området skal kunne ændres ved løbende hussalg fra private boliger til blandet erhverv og bolig.

Men derfor skal man stadig følge reglerne.

“I lokalplanen er p-normen for erhverv ændret fra 1 p-plads pr. 100m2 til 150m2 med den begrundelse, at der ikke var taget højde for, at området i Fingerplan 2019 har status som knudepunktstation. Område D, E, F er skiftevis stationsnære og stationsnære kerneområder til Hvidovre Station, som aldrig har været en knudepunktstation,” fortsætter Mogens Brauer og forklarer, at Rødovre Station i Fingerplan 2017 figurer som knudepunktstation, men ikke Hvidovre.

Farvel til fingerplan

I Fingerplan 2019 er begrebet knudepunktstation afskaffet. Noget Rødovre Kommune har fået besked om fra den tidligere regeringen fordi man er en del af Loop-kommunerne.

“Det er derfor urigtigt, at der i sagsfremstillingen henvises til, at at der i planforslaget ikke var taget højde for, at området i Fingeplan 2019 har status som knudepunktstation. Ifølge Kommuneplanen skal der altså stadig etableres 1 p-plads pr. 100m2 etageareal, samt 1 p-plads pr. 50m2 etageareal for administration og detailhandel, samt 2 cykel p-pladser pr. 100 etageareal ved detailhandel,” siger Mogens Brauer, der ønsker, at Rødovre derfor kræver 1 parkeringsplads per 100 kvadratmeter erhverv.

Har fået svar

I Teknik- og Miljøudvalget afivser formand, Jan Kongebro (S) kritikken og henviser til, at De Konservative i en skrivelse har fået svar på deres tvivlsspørgsmål.

“Det er fingerplanen, der gør sig gældende. Det er klart vi er nødt til at rette ind i overensstemmelse med lovgivningen og det gør vi også. Mogens Brauer har fået tilsendt en redegørelse. Det kan godt være, han ikke er tilfreds med den, men det er altså den, vi går ud fra,” understreger Jan Kongebro.

En forklaring, som Mogens Brauer kalder for en nødløgn.

“Det er ringe, at man sætter ting i høring for at lytte til borgerne, men alligevel bare tager sine egne beslutninger med henvisning til, at det er en knudepunktsstation. Det var den ikke engang i den tidligere fingerplan og nu findes begrebet slet ikke mere. Det er en nødløgn hevet op af tasken til belejligt brug,” raser han.