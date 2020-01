Hold et brag af en sen julefrokost

Sponsoreret indhold De fleste mennesker har travlt eller er godt forspiste i december måned, og derfor er en julefrokost hist og her ikke altid en velkommen gæst på denne tid af året.

Af Sponsoreret indhold

Af den grund kan det være en fordel at vente med at holde julefrokosten, til du kommer på den anden side at nytår. I januar og februar har folk mere tid og plads i kalenderen, og det er ikke altid lige fedt at starte på arbejde igen. Derfor kan det være skønt med en julefrokost i starten af det nye år til at sætte lidt gang i det gode humør og udfylde den tomme kalender. I denne artikel finder du et par gode tips til, hvordan du holder en god sen julefrokost.

Gå ikke ned på gode drikkevarer

En af de ting der ofte bliver undervurdere i forbindelse med afholdning af fester og arrangementer, er drikkevarerne. Mange tænker, at de nemt kan slippe af sted med det billigste øl, sodavand og vine, for folk drikker vel, hvad der bliver serveret. I virkeligheden forholder det sig dog ikke sådan. Faktisk har drikkevarerne stor betydning for, hvordan folk bedømmer aftenens udfald. Er der tale om gode drikkevarer, nyder gæsterne det mere, og de er også mere tilbøjelige til at tage et ekstra glas. Derfor kan der være en stor fordel for dig at lægge lidt ekstra penge til side til de gode drikkevarer – særligt når det kommer til vinen. Se mere her, hvis du vil finde gode råd til, hvilken vin der skal på bordet.

Bestem hvordan maden skal serveres

Til en julefrokost er der særligt én ting, der er vigtig, og det er maden. Maden er hele essensen af julefrokost – foruden danskernes vaner for alkohol – og du skal derfor lægge størstedelen af dit fokus herpå.

Der er mange måder at servere julefrokostmad på. Du kan vælge at købe mad udefra, du kan lave det selv eller du kan fordele maden ud på alle gæsterne, så det ender med at blive et sammenskudsgilde. Alle tre ting har hver sin charme, og det er derfor bare med at vælge det, der passer bedst til den flok, du skal have på besøg. Hvis det er julefrokost med familien, er der ingen skade i at fordele maden lidt ud imellem jer. Bedstemor vil næsten med garanti gerne bikse nogle tarteletter eller frikadeller sammen. Skal du derimod har vennerne på besøg, kan det være en bedre ide at bestille maden udefra, eller lave maden selv hjemme i køkkenet.

Fordelen ved at holde en sen julefrokost er også, at du ikke behøver at servere den klassiske julefrokostmad. Mange har på dette tidspunkt fået nok at flæskesteg og sild.

Underholdning er aldrig en dum ide

Julefrokoster kan hurtigt ende ud i lidt for meget hyggesnak og øl. Derfor kan det være en god ide at sørge for noget underholdning, der lige skaber et brud på aftenen. Hertil kan du vælge at hyre en, der kan underholde, du kan lave en quiz eller du kan lave en eller flere lege, som gæsterne skal deltage i. Uanset hvad du vælger at lave, kan du være helt sikker på, at gæsterne vil sætte pris på indslaget.