Guide: find de perfekte briller

SPONSORERET INDHOLD Briller kan ikke blot fungere som et synshjælpemiddel. De kan nemlig også være med til at gøre rigtig meget for dit look. Glasset er selvfølgelig det vigtigste, når du skal have nye briller, da de skal hjælpe dig til at se bedre. Men brillestellet er det, der spiller en stor rolle for dit udseende.

Vælg et par friske briller

Det er ikke alle, der ønsker at gøre synderligt meget opmærksom på deres briller. Hvis du helst gerne vil fjerne fokus fra dine briller, skal du gå efter neutrale farver såsom brun eller sort. Hvis du til gengæld gerne vil gøre dem til en del af dit look, kan du gå efter nogle mere friske farver, der passer til din garderobe. Er du helt vild med rød, så gå efter et par røde briller.

Hav flere briller at vælge imellem

Hvis du godt kan lide at lade dine briller være med til at definere dit look, kan det være en stor fordel at have flere at vælge imellem. På den måde har du nemlig altid et par briller, der passer til dit outfit. Det bliver også langt mere spændende at tage briller på om morgenen, fordi der er lidt at vælge imellem.

Er du træt af briller?

Hvis du er træt af, at dine briller skal have så stor betydning for dit udseende, kan du i stedet vælge at gå med kontaktlinser. Det kan være lidt mere besværligt, men til gengæld lader du ikke dine briller afgøre dit look.

Du kan også vælge at undersøge mulighederne for øjenkirurgi. I dag er det nemlig muligt at få øjenkirurgi, hvis du har problemer med dit syn. På den måde kan du være heldig at slippe helt af med behovet for at skulle bruge briller, så du ikke længere skal døje med det.