God mod dyr!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv/Brian Poulsen

chrumme Så kan vi snart fejre 5-års fødselsdag for Dyre-sex-loven. Som jeg drillede mine sønderjyske venner med: ”Ja, så er der sat en stopper for sexturismen til Sønderjylland!”

Af Chrummer

Når man tænker på, hvor meget diskussion der var i den forbindelse, så tænkte man nok, at det ville vælte ind med sager. Der har været… EEN.

En 23-årig stakkel, som blev snuppet i akten med en sortbroget kvie, af sin svigerinde. Bøden blev på 1.000 kroner, I Tønder, hvor jeg kommer fra, ville man nok kalde det et jalousi-drama. Og hvis han hedder Christian, ja så bliver han nok kaldt Kedde-kvie-knalder resten af sit liv.

Det kan selvfølgelig have været flere sager, som vi bare ikke har hørt om. Nok mest fordi dyr har lidt svært ved at anmelde noget. Og vidner har det nok endnu sværre.

Jeg tror måske bare ikke

dyrene har fattet, at vi har en lov, der forbyder sex med dyr. Jeg havde da i hvert fald en oplevelse forleden med en hund, der med al tydeligheden ikke havde hørt om det. Jeg var på besøg hos nogle, der har en lækker labrador. Jeg var ikke engang kommet ind af døren, før den kastede sin snude direkte og hæmningsløst i skridtet på mig og inden aftenen var omme havde den forsøgt at ”bolle” mit højre ben adskellige gange. Ja, jeg blev simpelthen sexuelt-forulempet af en labrador.

Det er ikke, fordi jeg synes, at dyresex er lækkert – men jeg har aldrig rigtigt forstået, at vi skulle have så stort et problem på det område, at vi var nødt til at lovgive om det.

Jeg tænker på den 23- årige, som er blevet idømt en bøde på 1.000 kroner. Jeg tænker, at mødet med bødeforlægget på ingen måder har været lige så smertelig for selvopfattelsen, som mødet med sin svigerinde i stalden har måtte være. Jeg tænker også på den ydmygelse, det måtte være for den stakkels mand, at skulle have en samtale med politiet om sagen. Jeg tænker også lidt over, hvor akavet familieforholdene blev derefter. Jeg tror sgu ikke, at de 1000 kroner i bøde har været det værste straf i denne sag.

Men det er så også kun blevet til EEN dom – til gengæld tør man jo ikke tage familien med på bondegårdsferie af frygt for at blive stemplet.

Men at vi stuver dyr sammen på alt for lidt plads, lader dem transportere i timevis til slagterier i østeuropa (for at spare timeløn på slagterierne i DK), holder mink i små bure for senere at pelse dem, burhøns og tremmekalve, som ryger på slagteriet opfedet på mælkepulver, fordi vi helst ikke vil dele koens mælk med kalvene. Med det kummerlige liv, ja så er det da vigtigt, at vi passer bedre på vores dyr og der er det politiker-logik, at starte med en dyre-sex lov. Det væsentlige er åbenbart ikke, hvordan vi behandler vores mad, men at vi ikke leger med maden.

Nå, men tillykke med fødselsdagen.