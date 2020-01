Fyr den af!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Så kom vi I mål med 10’erne og endnu engang blev der brugt 400 millioner kroner på fyrværkeri.

Af Chrummer

Det er jo ikke fordi, jeg ikke kan se det smukke i fyrværkeri eller fordi jeg ikke forstår det ”hyggelige” i at skyde nytåret ind med familie og venner, men er det det værd?

Årets statistik: 20 øjenskader, 30 håndskader, 547 ildebrande, 17 gange blev der skudt mod brandmænd. Ja også lige nogle brilleaber på Nørrebro, hvor det stak helt af. Ja og vi havde da også lige en flok lærenemme røvbananer i Rødovre, som jo nødigt skulle stå i skyggen af Nørrebro.

Jeg har nok bare aldrig forstået fyrværkeri. Mest af alt har jeg ikke forstået, hvordan kombinationen af spritstive mennesker med sikkerhedsbriller, børn og dødbringende krudt, nogensinde endte i en treenighed? Hvordan kan man som menneske med en IQ på lidt mere en chokolademælk, synes at det er en fantastisk ide?

Til dagligt, så kan lille Anton ikke ”tåle” gluten, kød og ko-mælk. Han må ikke have kage med i skolen på sin fødselsdag, ja og Mor kan udstede en harmdirrende fatwa over Ford, når de er løbet tør for Tinka-huer til lille Anton. Men nytårsaften – der slipper vi gashåndtaget: ”Så lille Anthon, så tager du lige flyverdragten og sikkerhedsbrillerne på og så går du ud med din stangstive Farmand og så skal du hjælpe Far med at sætte ild til noget farligt krudt i et paprør” – For 2 måneder siden stod Mor og råbte: ”Er der en voksen tilstede foran Christiansborg” og klynker over uforsvarlige normeringer i dagsinstitutionerne. Så ved jeg fanden ikke hvad jeg skal mene om selv samme forældre som render rundt og fyrer fyrværkeri af med deres satans yngel. Der er vel nærmest tale om en minimumnormering i den øverste etage. Det giver jo for fanden ikke mening!

Det er jo de selv samme, som blev kællingefornærmede over at Pia K kaldte dem for klimatosser. ”Nej, Pia K. Du må ikke kalde os for klimatosser. Det er bare SÅ vigtigt at redde jorden !” – ja, men 31 december går man så i masse-koma over noget så skelsættende som et fucking årskifte og knalder himlen fuld af krudtforurening og tonsvis af papaffald som vi stadig finder i hækken i slutningen af september. Ja jeg har sågar set raketter med plaster-store plastic guld-konfetti falde til jorden over en areal på størrelse med Damhussøen. Og alligevel er det sikkert selv samme person, som aldrig kunne drømme om at købe en plastik-pose i Netto og sender mig dræberblikke når jeg ”kommer” til at smide et skod på vejen.

Det kan godt være, at det er en tradition. Men det er sgu da sygt.

Så hører jeg folk formane: ”Jamen Chrumme, Staten skal jo ikke forbyde alt der er sjovt og fornøjeligt” – Nej, det kan der være en pointe i, men på den anden side har jeg det helt fint med at Staten har forbudt spirituskørsel og våben. Men det 31 december, fuck det. Sprit og krudt er en fantastisk kombination. Men bliver 2 personer kvæstet på El-løbehjul og man er ved at forbyde dem i gadebilledet – ”Ja det kunne jo være et barn der blev kørt ned”.

Jeg ved godt at jeg er miljøskadet, grundet mit bi-job som brandmand – men det er fandme mig der skal trøste folk som har fået en raket ind gennem vinduet og hvis lejlighed er udbrændt. Ja det skal jeg så gøre mens en flok retarderede snot-unger skyder bomberør efter mig.

Forbyd nu det lort. Det er alligevel også pissekoldt når man skal fyre lortet af! Sy en Tinka-nissehue til ungerne. Så går det nok alt sammen skal du se.