Fodbold på storskærm og øl i verdensklasse

Morten Seifert Bierrings, til venstre, og Paw Engelhardt kender Rødovre som deres egen bukselomme og nu vil de skabe liv på slidt erhvervsgrund på Korsdalsvej til glæde for IrmaByens beboere og resten af Rødovre. Foto: Brian Poulsen

terminalen To lokale bysbørn barsler med planer om at åbne et kulturhus og en kombineret øl- og kaffebar i søvnigt erhvervskvarter på Korsdalsvej. ”Området ved IrmaByen venter utålmodigt på noget mere liv,” lyder det fra Morten Seifert Bierrings, der er én af de to iværksættere, der vil ruske op i området.

Af Christian Valsted

IrmaByen er skudt i vejret i en voldsom fart. Mens det tilsyneladende ikke er et problem at få lejet og solgt de mange nye boliger i den nye bydel tæt på Vestvolden, går det anderledes langsomt med at skabe og etablere lokale miljøer, hvor områdets beboere kan mødes over en kop kaffe eller en kold øl.

Udviklerne af IrmaByen,

ELF Development, har tidligere fortalt om planer med at etablere små erhvervslejemål langs Fjeldhammervej, hvor den lille kaffebar eller glaskeramiker kunne slå sig ned, men de planer er stadig blot idéer. Områdets beboere kan dog glæde sig over, at det med stor sandsynlighed alligevel ser ud til, at det snart bliver muligt at indtage en øl eller en kop kaffe i nærområdet. Udviklerne af IrmaByen har nemlig givet de to lokale iværksættere, Morten Seifert Bierrings og Paw Engelhardt, grønt lys til at leje sig ind i to tomme erhvervslejemål på hjørnet af Korsdalsvej og Fjeldhammervej, hvor Applus Bilsyn tidligere havde til huse.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte tidligere på måneden de to iværksætteres ansøgning og hvis der ikke kommer væsentlige indsigelser fra naboer, anbefaler udvalget, at der gives en 2-årig dispensation til, at der etableres kulturhus og en kombineret øl- og kaffebar på erhvervsgrunden.

”Det er et eksperiment”

Det er ikke hr. hvem-som-helst, der har store planer for det grå og triste erhvervsområde. Morten Seifert Bierrings og Paw Engelhardt er i forvejen kendte ansigter i byen. Morten for sine mange kampe og mål for Avartas bedste mandskab i 00’erne og 10’erne og Paw for sit lokalforankrede tøjeventyr APOCS.

Sammen vil de nu skrue op for hyggen omkring

IrmaByen og Morten Seifert Bierrings glæder sig til at se, hvordan nærområdets borgere tager imod de nye idéer. I første omgang skal de to dog lige finde ud af, hvordan det hele skal strikkes sammen. Fast ligger det, at Morten og Paw vil åbne en 100 kvadratmeter stor øl- og kaffebar i én bygning og et kulturhus på 600 kvadratmeter i en anden bygning.

”Vi har ingen faste planer for ølbaren endnu, men vi vil forsøge at skabe et rart sted i de rå lokaler,” fortæller den tidligere divisionsbomber og udlandsprof, der med ølbaren og kulturhuset vil forsøge at skabe et naturligt samlingspunkt for borgere i alle aldre.

”Det bliver ikke et brunt værtshus, men et sted med øl i verdensklasse og med kulturhuset tænker vi på et sted med selskabslokaler, kreative værksteder, fællesspisning, foredrag, lektiecafé og måske indendørs loppemarked samt andre sæsonbetonede og kulturelle tilbud,” fortæller Morten Seifert Bierrings. Han fortsætter:

”Det skal være arrangementer, der skal være tiltalende for både børn og voksne og som skal ske i tæt sparring med foreningen ’Kaffetårnets Venner’ og den lokale grundejerforening,” understreger Morten Seifert Bierrings.

Ud over ølbaren og kulturhuset, får Morten Seifert Bierrings og Paw Engelhardt råderet over et stort grønt areal ud mod Korsdalsvej, hvor Morten og Paw håber at kunne samle hele byen, når vejret tillader det.

”Lejlighedsvis kunne vi have arrangementer med food trucks og udendørs koncerter ligesom det er oplagt at vise Danmarks kommende kampe til EM i fodbold på storskærm,” siger den tidligere fodboldangriber, inden han afslører, at det samlede projekt får navnet ’terminalen’.

”Det er et eksperiment og i starten skal vi finde ud af, hvad behovet er og hvornår og hvor længe vi skal have åbent,” siger Morten Seifert Bierrings, der forventer, at den første fadøl vil blive skænket i løbet af foråret.

I første omgang skal Kommunalbestyrelsen dog formelt godkende dispensationen, men med Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling skulle det være en ren formalitet.