Flere helte i velfærden

Selvom de fleste var enige om, at minimumsnormeringer er en god idé, var der alligevel stor diskussion blandt deltagerne, da emnet blev diskuteret på Rødovregaard. Foto: modelfoto

NORMERINGER I år 2025 kommer der til at være 38 ekstra fuldtidsstillinger i Rødovre på børneområdet. Det slog fællestiliidskvinde, Lena Mosbæk Grønsund fast, da hun forleden var inviteret til at diskutere minimumsnomeringer med venstrefløjen.

Af André Bentsen

De er ikke kendt for at sige tingene, hverken kort eller simpelt på venstrefløjen, og vigtige emner kræver da også nogle gange lange sætninger.

Derfor var overskriften ‘Helte – Pædagogisk velfærd & minimumsnormeringer – Nationalt og lokalt i Rødovre Kommune’, da også meget sigende for hvad mange af talerne havde på hjertet, da Enhedslisten Rødovre for nylig holdt møde om minimumsnormeringer på Rødovregaard.

Arrangementet var velbesøgt og havde deltagelse af blandt andre flere medlemmer fra SF Rødovre, heriblandt medlem af Børne- og Skoleudvalget, Kenneth Rasmussen.

Aftenen bød desuden på indlæg og debat med Jon Olufson, Formand fra pædagogernes fagforening, BUPL Storkøbenhavn, Jakob Sølvhøj MF Enhedslisten, Kim Simonsen Bestyrelsesmedlem BUPL Hovedstaden og Lena Mosbæk Grønlund Fælles tillidskvinde i Rødovre Kommune.

Jess Haastrup fra Enhedslisten Rødovre fortæller, hvordan, mødet hurtigt satte gang i snakken om, hvad minimumsnormeringerne vil betyde i Rødovre og hvordan politikerne og forvaltningen, kan samarbejde med fagforeningerne og forældrene i forhold til implementeringen og forårets forhandlinger om en model for minimumsnormeringerne.

”Vi har i finansloven forhandlet os til store investeringer i normeringer i perioden 2020-25. Målet er at indføre de lovbundne minimumsnormeringer, som vi aftalte med socialdemokraterne før regeringsdannelsen. Et resultat der kun blev opnået på grund af de vigtige forældreorganiseringer og demonstrationer overalt i landet,” sagde Jakob Sølvhøj.

Store besparelser

Ifølge Jon Olufsen, Formand BUPL Storkøbenhavn, har området generelt været ramt af store besparelser.

”Over en periode på 10 år er der inden for det pædagogiske område nedlagt 5000 stillinger. Det svarer til et fald i pædagogisk normering på 50 procent,” vurderede formanden.

Oven på årets Finanslovsforhandlinger, mener arrangørerne fra Enhedslistens derfor, at der venter en endnu vigtigere kamp for børnenes fremtid og vores alles velfærdens helte.

Til foråret indledes nemlig forhandlingerne om modellen for beregning af minimumsnormeringer. Valget af model er afgørende for, hvilken fremtid vi kan tilbyde Danmarks børn og pædagoger.

Jakob Sølvhøj mener, at den helt store udfordring ligger i måden normeringerne udregnes på.

”Det kan blive en udfordring at opnå den ønskede aftale om en normering på 1 pædagog til 3 vuggestuebørn og 1 pædagog til 6 børnehavebørn. Diskussionen kommer til at gå på, hvordan vi reelt beregner normeringer og eksempelvis skal lederne kun tælle med, når de udfører arbejde i direkte relation til børnene,” sagde han til mødet i Rødovre.

Sygdom og ledelse

Den vurdering deler Kim Simonsen, bestyrelsesmedlem i BUPL Hovedstaden.

”Hvis aftalen om minimumsnormeringer bliver med udgangspunkt i den nuværende model, så vil der desværre også indgå timer fra sygdom, ledere og støttepædagoger. Vi er nød til at finde en fornuftig og reel måde at beregne normeringer på, da vi ellers ender ud i pseudolignende normeringer og deraf pædagogiske forhold.”

I Rødovre mener fællestillidskvinden Lena Mosbæk Grønsund dog, at de generelle investeringer på området alligevel vil kunne mærkes i kommunes institutioner.

”Med den nuværende aftale, vil vi i 2025 have 38 ekstra fuldtidsstillinger i Rødovre. Det er selvfølgelig noget, der vil kunne mærkes,” understreger Lena Mosbæk Grønsund.

Hun ser dog andre udfordringer, der kan være afgørende for en bæredygtig pædagogisk udvikling lokalt i Rødovre Kommune.

”Lønniveauet for pædagoger i Rødovre er mærkbart mindre end i omegneskommunerne. Det medfører besværligheder i forhold til rekruttering og fastholdelse af personale,” slutter hun.