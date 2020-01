El-nørder vil gøre din terrasse til en bæredygtig energifanger

lex Lisbjerg (tv) og Troels Varming-Petersen viser deres prisvindende idé frem i IrmaByen. Alex' terrassefliser, der sidste sommer fik monteret slanger under fliserne, der var forbundet til et badebassin, så solen kan opvarme vandet til børnenes badebassin og samtidig køle fliserne ned. Foto: Presse

innovation Den lokale el-installatørvirksomhed Listech vandt i efteråret en fornem pris for simpelt hobbyprojekt. På sigt håber firmaet, at den lyse idé kan gøre terrasser i hele landet innovative, bæredygtige og klimavenlige.

Af Christian Valsted

Det kom fuldstændig bag på Alex Lisbjerg, da han tilbage i november måned blev kaldt op på scenen, foran 200 mennesker, som vinder af teknikprisen 2019 til ’Buildings Awads’ ved et stort gallashow i konferencecenteret The Plant på Amager.

Som den ene halvdel af den lille tomands el-installatørvirksomhed Listech havde Alex Lisbjerg i løbet af sommeren hygget sig med et hobby-projekt på terrassen i hjemmet i IrmaByen,. Et projekt, som dommerjuryen fandt så innovativt, at det blev belønnet med teknikprisen.

”Det havde jeg slet ikke regnet med. Vi var beærede over at være nominerede og vi var oppe imod nogle store spillere, så jeg tænkte, at det simpelthen var løgn, da vi blev udråbt som vindere,” fortæller Alex Lisbjerg.

Og hvad er et så for et projekt, som Alex Lisbjerg har hygge-syslet med i sommerferien, der endte med at stryge helt til tops ved byggebranchens store årlige prisuddeling?

Jo, på bedste ole-opfinder manér besluttede Alex sig for, at udersøge muligheden for at flytte varmen fra terrassefliserne over i børnenes kolde badebassin, da solen skinnede fra en skyfri himmel i sommer.

”Det var irriterende, at fliserne var glohede, og ikke til at gå på med mindre man havde sko på, og vandet i badebassinet samtidig var iskoldt,” fortæller Alex Lisbjerg, der herefter, i bedste Georg Georgløs-stil, besluttede sig for at flytte varmen fra fliserne over i bassinet.

11 af terrassefliserne fik monteret slanger på undersiden og via en pumpe blev vandet fra badebassinet cirkuleret rundt.

”Og det virkede helt efter hensigten. Jeg fik fliser, der var til at gå på og børnenes vand i badebassinet blev varmt,” fortæller Alex med et smil. Det smarte og billige gør-det-selv-projekt blev omtalt i magasinet ’Energi & Bolig’, senere nomineret til teknikprisen og nu er resten historie.

Intelligente løsninger vinder frem

Til dagligt er serieforbundede vandslager under terrassefliser ikke en del af arbejdsopgaverne for Alex Lisbjerg og kompagnonen Troels Varming-Petersen. De to el-installatører udfører alle slags opgaver indenfor faget, men den innovative tankegang og de ofte skæve løsninger, er en del af virksomhedens DNA.

”Vi er i bund og grund to nørder, der brænder for at lave smarte hjem til hr. og fru. Danmark. Intelligente løsninger til belysninger og andre smarte løsninger vinder stort frem og vi har gjort det til vores varemærke at finde på de bedste løsninger til kunderne,” fortæller Troels Varming-Petersen, inden Alex Lisbjerg supplerer:

”Ofte er de løsninger, som kunderne efterspørger, ikke standard- eller hyldevarer fra grossisterne. Vi opfinder dem selv og printer 3D-holdere til højtalere, så de kan integreres i lofter og spille sammen med eksempel vis alarmer og lyskilder, som alt sammen kan styres med en smartphone. Vi synes, det er enorm spændende at finde på kreative løsninger og vores arbejde og hobby lapper ofte ind over hinanden,” siger Alex Lisbjerg, inden han fortæller, at mulighederne for at få et intelligent hjem er uanede.

”Man kan jo sagtens leve uden smart lys, der kan styres med telefonen og højtalere du kan tale med og spørge om vejrudsigten, men det er sjovt og en luksusting, der giver komfort. Jeg har selv et lille kamera med ansigtsgenkendelse, så min højtaler fortæller mig, hvem der står foran døren, når det ringer på. Det er da meget sjovt,” siger Alex Lisbjerg.

Fra taget og ned på terrassen

De innovative idéer har Alex og Troels nok af og ved siden af det ’normale’ elinstallatør-arbejde i Listech, arbejder de intenst på at føre nogle af grundtankerne, fra projektet med de opvarmede fliser, ud i livet i et nyt projekt, der skal gøre danskernes terrasser til bæredygtige solceller.

”Fliseprojektet var til at starte med udelukkende et hobbyprojekt, men vi tror på, at vi med solcelleenergi kan komme rigtig langt med at integrere usynlige solceller i terrassefliser, som kan genere strøm til hjemmet. Jeg synes personligt ikke, at solceller på taget er et kønt syn, og hvis vi kan lave usynlige solceller på terrassen, der betaler sig tilbage, og dermed er økonomisk attraktive, så er jeg sikker på der er et stort marked,” siger Alex Lisbjerg, der endnu ikke har en forretningsplan klar, men forventer at kunne levere noget brugbar inden længe.

”Al udvikling er dyr og vi planlægger at søge midler via innovationsfonden, så vi kan komme videre med vores idé,” siger de to prisvindende elektrikere.



Alex Lisbjerg får på billedet overrakt tekniskprisen ved ‘Buildings Awards 2019’ tilbage i november måned. Foto: Privat