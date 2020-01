Dugfrisk danmarksmester fejret med pandekager

Patrick Jul Hansen fra rødovrevirksomheden Kailow på scenen i Bella Center med statsminister Mette Frederiksen. Foto: Per Daugaard

landets bedste 19-årige Patrick Jul Hansen er Danmarks bedste grafisk tekniker-elev. I Bella Center fejede han al modstand af banen og kunne siden fejre bedriften med rådhuspandekager og håndtryk af statsministeren.

Af Christian Valsted

Fakta DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge er med som deltagere, hvor de kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste. DM i Skills giver de unge chancen for at vise deres talenter. Det er desuden med til at skærpe deres faglige niveau og vise omverdenen – heriblandt grundskoleelever – erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder.

Da Patrick Jul Hansen forlod folkeskolen efter 9. klasse, vidste han ikke, hvilken uddannelsesmæssig retning han skulle bevæge sig mod. Han begyndte derfor på produktionshøjskole og det skulle vise sig at være et klogt valg, for her fik Patrick mulighed for at arbejde med trykmaskiner i store formater og det blev startskuddet til en uddannelse til grafisk tekniker.

”I gamle dage ville man nok kalde det en ’trykker-uddannelse’, men i dag er den langt mere bred og moderne. Hele printdelen og arbejdet med de store maskiner interesserede mig,” fortæller Patrick, der i dag er lærling i den lokale grafiske medievirksomhed Kailow på Fjeldhammervej, når han ikke er på skolebænken hos TechCollege i Aalborg.

Han mangler stadig et lille år af sin uddannelse, men talentet for faget synes ikke at være til at overse. I sidste weekend var Patrick blandt deltagerne i DM i Skills og her strøg han helt til tops indenfor sit fag.

I løbet af tre dage i Bella Center dystede Patrick i 13 discipliner i alt lige fra farveblanding og kalibrering af maskiner til foliering og montering af tryksager.

”Der var kun én disciplin, hvor det ikke gik helt efter planen, da jeg skulle sætte folie på en lampe, men de 12 andre sad i skabet,” fortæller Patrick, der derfor fortjent kunne lade sig hylde på scenen i Bella Center som Danmarks bedste grafiske teknikker-elev.

”Det er dejligt at vide, at man er god til det man laver. Min familie og mine kolleger er virkelig glade på mine vegne,” fortæller Patrick.

Pokal får plads i barskabet

Det pynter altid at kunne skrive danmarksmester på sit CV og udover titlen har Patrick fået et trofæ, som har en særlig betydning.

”Det er en pokal på en træklods med en figur, der illustrerer en trykker, som står ved sin maskine. Den er meget personlig, for den viser det jeg laver, så den betyder meget og har fået plads i mit barskab, så den ikke bliver støvet,” siger den dugfriske danmarksmester med et smil.

Det er tredje gang, at en lærling fra Kailow vinder DM i Skills indenfor det grafiske fag. Produktionschef hos Kailow, Michael Kjeldsmark, er naturligvis stolt over rødovrevirksomhedens unge talent.

”Patrick er god til det han laver og vi er stolt på hans vegne. Vi er en CSR-certificeret virksomhed, der tager et samfundsansvar og det lyder måske meget flot, men det mener vi og vi ser det som vores opgave at uddanne vores lærlinge til nogle dygtige produktionsfolk og til mennesker, der kan finde ud af at møde om morgenen og tage ansvar. Vi ser det, som en del af at drive virksomhed at man tager sig at de unge,” siger han.

Ud over håndtryk fra statsminister Mette Frederiksen blev danmarksmestertitlen også fejret på behørig vis på Københavns Rådhus, hvor overborgmester Frank Jensen bød på rådhuspandekager til samtlige vindere i københavns-området.