Dommedagsurets første musikalske kapitel

30. januar klokken 19.30 kan du komme med til en helt igennem, unik uropførelse af Cras-ensembles bud på en dommedagskoncert i Ejbybunkeren på Vestvolden. Foto: Presse

DOMMEDAGSKONCERT Lige nu er klokken to minutter i midnat på Dommedagsuret, og derfor skriver guitar-sekstetten Gras Ensemble første kapitel i en musikalsk fortælling om atomvåben og globale begivenheder lige her i Rødovre.

Af André Bentsen

Fakta IN OUR TIME - Chapter 1 MUSIK: It is 2 minutes to midnight on the Doomsday Clock (uropførelse) komponeret af: José Luis Hurtado, assistant professor of Theory and Composition, University of New Mexico FOREDRAG: Fra New Mexico til det nye Vilde Vesten: Atomvåben og international sikkerhedspolitik i en ny brydningstid MEDVIRKENDE: Carina Ann Meyn, adjunkt ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet CRAS Ensemble (Mikkel Egelund, Søren Eriksen, Henrik Bay Hansen, Uffe Carl Hansen, Jacob Nørrelund, Peter Oldrup – guitarer) TID: Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 19.30 STED: Ejbybunkeren, Jyllingevej 303, 2610 Rødovre BILLETTER: billetto.dk (OBS! Stærkt begrænset antal) www.cras-ensemble.com

Tik, tok, tik, tok. Hvordan lyder det egentlig, når klokken er to minutter i midnat og dommedagsuret er ved at slå.

Dét kan du finde ud af torsdag den 30. januar, når Ejbybunkeren huser sin første koncert nogensinde.

Det er CRAS Ensemble, som uropfører et helt nyt værk komponeret af José Luis Hurtado fra atombombens fødested i New Mexico, USA.

For at blive i temaet, vil du også ved samme lejlighed kunne opleve adjunkt ved Forsvarsakademiet og ekspert i atomvåbenpolitik, Carina Ann Meyn, når hun fortæller om atomtruslen før, nu og i fremtiden.

Stykket kaldes In our time, og er et potentielt set uendeligt stykke musik, der udvikles parallelt med globale begivenheder. Centralt for projektet er nemlig det verdenskendte symbol, Doomsday Clock, som blev skabt i 1947 af organisationen Bulletin of the Atomic Scientists med henblik på at advare om, hvor tæt menneskeheden er på at udslette sig selv gennem atomvåben, menneskeskabte klimaforandringer og disruptive teknologier.

Midnat repræsenterer den ultimative katastrofe, og hvert eller hvert andet år flyttes urets minutviser frem eller tilbage som følge af grundige analyser af den sikkerhedspolitiske udvikling.

Siden januar 2018 har klokken været sat til 2 minutter i midnat, og denne tidsindstilling danner afsæt for IN OUR TIME’S første del: Chapter 1. Fremtidige justeringer af tiden vil afføde nye Chapters, som vil blive skrevet af forskellige internationale komponister, der hver især tager over præcis, hvor den forrige sluttede. Over de næste år vil der således blive tale om ét stort, konstant voksende, musikalsk forløb uden afbrydelser.

Musikken vil udvikle sig parallelt med tiden og den verden, der omgiver os, og på den måde er in our time ikke blot inspireret af globale begivenheder men også igangsat af dem.