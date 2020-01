Tror du også, det er godt nok at leve af smørrebrød, hvis du vil have et godt liv efter de 60 år? Så tag til foredrag i sundhedscenteret og find ud af, om du har ret. Foto: SignElements

FOREDRAG: Lad det være sagt med det samme; SeniorRådet håbede på, at denne historie skulle hedde: "Jeg er så god til rugbrødsmadder, men er det godt nok?" Måske får du svaret nedenfor, ellers er der heldigvis snart foredrag om det sunde seniorliv.

Af André Bentsen

Fakta Arrangementet finder sted tirsdag den 4. februar klokken 14 til 16 på Rødovregaard i Loen. Foredraget holdes af Rødovre Sundhedscenters diætist Cæcilie Gamsgaard Seidel.

Foredraget 'Sund Senior' er gratis at deltage i. Du skal blot tilmelde dig på Rødovre Sundhedscenters hjemmeside rk.dk/sundhedscenter eller ved at ringe på telefon 36 37 81 90.

Hvad bør du egentlig spise, når du har overlevet seks runde fødselsdage?

Det er om noget spørgsmålet, når SeniorRådet sammen med Rødovre Sundhedscenter sætter fokus på, at vores madvaner skifter flere gange i løbet af et liv.

Vi får mos som små, nudler i 20’erne og spiser mere fornuftigt i 30’erne. Men for rigtig mange tager valget på tallerkenen derefter en mere magelig drejning, mens andre begynder at spise mindre. Det kan

være svært at vide, hvad der er op og ned i køleskabet, så hvad bør man egentlig spise, når man har rundet 60 år?

”Vi ved, at kosten har stor betydning for vores sundhed og efterhånden som vi kommer op i alderen, kan den rette kost gøre meget for at holde os friske og frie af sygdom. Der er derfor god grund til at gå sine madvaner efter i sømmene,” siger Cæcilie Gamsgaard Seidel, der er diætist i Rødovre Sundhedscenter.

Hun oplever især en efterspørgsel på, hvordan man kan gøre de nemme måltider sunde.

”Der er en del seniorer, der ønsker viden og inspiration til at forbedre deres kostvaner. Det kan være, de altid spiser rugbrødsmadder, fordi de er alene og ikke vil gøre en hel masse ud af en middag til én. Man kan sagtens spise rugbrød til aftensmad, men det betyder noget, hvad man putter på brødet,” forklarer Cæcilie Gamsgaard Seidel.

Foredrag om seniorliv

Du kan blive klogere på sund mad, når Rødovre Sundhedscenter og Seniorrådet inviterer byens seniorborgere til foredrag.

Vel at mærke et foredrag, der tager udgangspunkt i de 10 kostråd, men med særlige tilpasninger til seniorer.

Sund og varieret kost kan nemlig have stor betydning for, at man kan genoptage eller fortsætte med de aktiviteter, der betyder noget for én i hverdagen.

Ifølge Sundhedsprofilen fra 2017 har 63% af borgerne i Rødovre et usundt kostmønster, som de ønsker at ændre. Arrangementet kan derfor være første skridt på vejen til at få nogle nye madvaner, som kan gøre gavn på både kort og lang sigt.

”Mange er blevet mere bevidste om deres livsstil og hvilken livsstil de godt kunne tænke sig at have. Derfor glæder vi os til at holde foredraget i samarbejde med Seniorrådet,” afslutter Cæcilie Gamsgaard Seidel.