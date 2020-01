Det er ikke min skyld

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jeg bliver tit beskyldt for at bande. Du har sikkert bemærket, at jeg også bander når jeg skriver min klummer – men så skulle du møde mig i den virkelige verden.

Af Chrummer

Jeg bander som en tyrk – Ikke fordi jeg ved om tyrkere bander meget, men det var der engang en der sagde til mig. Men er du tyrk og bander du ikke – så siger jeg undskyld hvis du skulle føle dig krænket.

Men hvor fanden kommer alt det der banderi så fra ? Jeg har læst at banderi er et udtryk for intelligens. Det ved jeg nu ikke rigtigt, for mange har kaldt mig dum som snot og det der var værre. Så det er nok ikke fordi jeg er umådeligt begavet.

Jeg tror det kommer fra mine forældre. Min Far var meget ”gør det selv” -typen. Men ikke særlig god til det, så derfra kommer ihvertfald meget af mit basale latrinære ordforråd: Lorte hammer, pisse skævt, røvsyge rundsav, tapet med mønster giver lange nosser, og at male paneler er til at brække sig over.

Min Mor derimod bander ikke så meget. Der skal lidt mere til en en lorte hammer, for at få hende til at komme med bandeord. Jeg husker dog en enkelt gang, hvor min mor måtte tale med store bogstaver. Det var da hun kom til at træde på en af mine fiskekroge med bare tæer. Der råbte hun med sine lungers kraft: EDDER-PIKKE-BOLLE-MAND! – Det var mit stikord til at tage benene på nakke og holde mig fra matriklen til min Far havde fået opereret krogen ud af min Mors fod. Jeg er helt sikker på, at den operation blev udført med en lorte-bidtang som var vind og skæv som en sømands stive lem, fordi kællingen havde givet lorte-ungen lov til at ligge sin pisse-fiskestang på gulvet.

Så det med at bande ligger nok bare i min opdragelse.

Bandeordene er for mig bare blevet superlativer med negativ fortegn. Den smukke rose med den dejlige duft eller den lorte rose med røvskarpe torne. Samme objekt beskrevet af hver sin person og helt afhængig af dennes oplevelse med rosen.

Og jeg ved da godt, at man godt kan kalde en dag for en dårlig dag i stedet for en lorte dag. Men en dårlig dag er jo bare en dag, hvor det er lidt blæsende og du skal cykle på arbejde. Hvorimod en lorte dag er en dag hvor du sover over dig, der er skybrud, cyklen er punkteret, bussen strejker, din hund ligger død i indkørslen og der ligger en ekstra skat i din e-boks. Det er ikke bare en dårlig dag, men en lorte-dag.

Jeg ved også godt, at man kan kalde et andet menneske for en skidt person i stedet for en fucking retarderet idiot. En skidt person er en der kommer til at parkere henover to P-pladser, hvor i mod en person der i et forsøg på at presse sig ind ved siden af din parkerede bil og lige smadrer din bagskærm, hvorefter han banker både for og bagdør op i siden af din bil. Finder ud af, at han ikke kan være der. Kører igen UDEN at efterlade en seddel. Han er ikke bare en skidt person, men en fucking retarderet idiot.

Nå, men må jeg ikke have lov til at ønske jer alle et rigtigt glædeligt nytår. Så må vi se om 2020 bliver et fantastisk år eller et år der er til at lukke op og skide i. Jeg tror I ved hvad jeg mener.