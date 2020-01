Designer smykker for børn på flugt

Eleverne fra Rødovre viser stolt deres armbånd frem, der sælges til fordel for børn på flugt.

Danmarks Indsamling Mere end halvdelen af de 65 millioner mennesker, som i dag er på flugt, er børn. Nu får de måske en hjælpende hånd fra 8. klasse på Hendriksholm Skole, der har designet deres egne smykker til fordel for Danmarks Indsamling 2020.

Af André Bentsen

Et barn på en strand, der hjælper et andet barn op fra en båd er bare ét af tre ikoniske billeder, som Crowdmade har lavet om til flotte smykker.

Designet står 8. klasse på Hendriksholm Skole bag og salget fra smykkerne skal hjælpe børn på flugt i forlængelse af den store Danmarks Indsamling.

’Vi kan slet ikke forstille os, hvor forfærdeligt de børn må have det i hverdagen fyldt med frygt og utrygge omgivelser,” siger eleverne fra den kreative klasse.

De går i klasse med en dreng, som selv er flygtet fra Syrien.

“Da krigen startede i Syrien, flyttede vi til en nærliggende landsby. Min far var politibetjent, og han fik mange trusler, derfor blev vi tvunget til at køre væk fra byen Aleppo. Han blev ramt i hovedet og i armen fra et lille missil, hvorfor vi var tvunget til at flygte videre til Tyrkiet. Jeg var meget bange for, at vi skulle dø. Det var en forfærdelig oplevelse at flygte. Efter nogle år kom jeg til Danmark. Her har jeg nu været 2,5 år, og har det endeligt godt,” siger han.

Projektuge om flygtningebørn og design

I de sidste to uger har eleverne byttet den normale skolegang ud med læring om iværksætteri, hvor målet er at ende ud med en kampagne, der støtter op om Danmarks Indsamling 2020 – børn på flugt. De har også sendt presseinvitationer ud til alle medier i nærheden og var tydeligt forberedt, da Lokal Nyt besøgte dem midt i den afgørende slutfase på Øen på Hendriksholm Skole.

Målet er nemlig ret så ambitiøst at sælge 10.000 armbånd i samarbejde med smykkevirksomheden Crowdmade.

“Ja, så vi vil rigtig gerne i avisen,” griner Alba og Emma.

De er mere end almindeligt forberedt til at snakke med pressen og fortælle, hvorfor, man skal købe deres smykker.

Først vil de dog gerne lige fortælle om hele projektforløbet.

“Vi har haft to projektuger, hvor vi har designet smykker for børn på flugt. Først har vi tænkt i det tema, vi har haft og derefter omsat det til designs,” siger Emma, mens Alba nærmest planlagt overtager ordet:

“Børn på flugt har også brug for kærlighed og omsorg, så vi har lavet smykker med blandt andet et ‘love’ symbol.”

På crowdmade.dk har alle kunne stemme, om hvilke smykker der er pænest og skulle blive til virkelighed.

“Eleverne står også bag et flot smykke om båd-flygtninge og et der viser hjælpende hænder, hvor de to hænder mødes,” fortæller Christina Bredgaard fra Crowdmade, der selv har klippet snoren over og bruger smykkerne som øreringe.

To ugers arbejde

Elevernes arbejde har været fordelt over to uger. Første uge gik med beskrivelse af marked og målgrupper, idéudvikling af smykker og interviews med et tv-hold fra STV Production.

De kom og filmede en tv-reportage om projektet, som bliver sendt den 1. februar i forbindelse med Danmarks Indsamling på DR1.

Den anden uge er i fuld gang, da vi besøger de unge på skolen og den går tydeligvis ud på markedsføring og salg af smykkerne, som de selv har designet.

Tinja fra 8Y, som har designet smykket ‘Love’, fortæller ivrigt, hvad hun synes om forløbet.

“Det har været super fedt at kunne udfolde sig kreativt i skolen, og samtidig kunne hjælpe andre. Det er vigtigt at tænke på andre end sig selv. Smykket er noget alle mennesker kan gå med, og samtidig sprede et godt budskab,” siger hun og tilføjer:

“Love handler om, at alle mennesker har brug for omsorg og et kærligt hjem.”

En af elevernes lærer, der vist nok hedder Claus, har oplevet elevernes interesse stige løbende.

’De to uger eleverne har arbejdet med smykkedesign, har man virkelig kunne mærke en forskel i deres omtanke for andre mennesker, og deres syn på omverdenen. De har selvfølgelig også fået en helt masse ny viden om iværksætteri, og generelt en bedre forståelse for at drive en selvstændig virksomhed,” siger han og fortsætter:

“Vi prøver altid at inddrage virkeligheden i vores undervisning, men det bliver ofte en fjern og kunstig opsætning, men når det hører med i Danmarks Indsamlingen kan de unge se, at der er en konsekvens ved enten at gøre en forskel eller lade være.”

Fjernt fra flugt

Alba og Emma kunne ikke være mere enige med deres lærer:

“Det er fedt at lave noget anderledes, hvor man lærer om andre ting, end normalt, siger Alba og tilføjer:

“jeg har aldrig forestillet mig at lære at designe et smykke og så har det også fået os til at tænke meget over livet som flygtning.”

Emma vender tilbage til det smykke, der hedder ‘Love’

“Det er en stor del af, hvad børn på flugt har brug for, og vi synes det er fedt, at vi kan hjælpe. Børn på flugt er ikke altid oppe i nyhederne, så det er godt, det kommer frem,” siger hun og afslutter nærmest i munden på Alba:

“Der kunne være to piger som os i den anden ende af verden, der har det helt anderledes. Derfor er det fedt, vi kan hjælpe dem til bedre levevilkår. Man støtter en god sag, og det er mere spændende at hjælpe på denne måde og tænke over tingene, når man kigger på dem, at man har været med til at støtte op en god sag, og sætte fokus på problemstillingen, så andre får øjnene op.”