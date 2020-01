Boligdirektør får sparket

Lokal Nyt har forsøgt at få en udtalelse fra den nu forhenværende direktør, men Bent Lyngsig har ikke ønsket at stille op til interview med lokalavisen. Foto: Brian Poulsen

opsagt Rødovre Boligselskab har opsagt samarbejdet med direktør Bent Lyngsig. Ifølge avisens oplysninger skyldes beslutningen blandt andet en intern sag, hvor en medarbejder i efteråret blev opsagt på et spinkelt grundlag.

Af Christian Valsted

Bent Lyngsig er færdig som formand i Rødovre Boligselskab, der har mere end 2100 lejemål i Rødovre Kommune.

Lokal Nyt er i besiddelse af en orienteringsskrivelse til afdelingsbestyrelserne, hvor det fremgår, at hovedbestyrelsen på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde har besluttet at ophøre samarbejdet med Bent Lyngsig, der har været boligselskabets direktør siden foråret 2011.

”Bestyrelsen anerkender den arbejdsindsats Bent har gjort for selskabet. Bent har været med til at sikre og gøre Rødovre Boligselskab til et moderne boligselskab, der lever op til de forandringer, der sker både samfunds- og boligmæssigt,” lyder det blandt andet i skrivelsen.

Til Lokal Nyt bekræfter Susanne Mørck Woigt, der er næstformand i boligselskabets hovedbestyrelse, de faktiske forhold, men hun ønsker ikke at kommentere på årsagen til beslutningen.

Fyret efter kritik på Facebook

Ifølge avisens oplysninger skyldes det ophørte samarbejde blandt andet en intern personalesag, hvor en medarbejder blev fyret efter at have ydret sig kritisk om boligselskabet på det sociale opslagsværk Facebook. Medarbejderen har efterfølgende vundet en sag i fagforeningen og det skulle, ifølge avisens kilder, være årsagen til fyringen.

”Vi har haft en sag kørende i en fagforening med en tidligere medarbejder, hvor Rødovre Boligselskab efterfølgende skulle betale løn, kompensation og en bod til fagforeningen,” siger Susanne Mørck Woigt.

Rødovre Boligselskab oplyser, at der hverken vil ske ændringer i organisationen eller strategien i boligselskabet og at Birte Flæng Møller er blevet indsat som ny konstitueret direktør, indtil der er fundet en ny direktør.