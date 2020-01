Bad ass crime-rider!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Vi kender alle til svindlen med aktieudbytte skatten, svindel i Socialstyrelsen og i Forsvarets Ejendomsservice – men der er en ENDNU større sag under opsejling: Hella Christensen, min mor. Men bare rolig, den foregår ikke i Rødovre, men i Ringsted, hvor min mor bor.

Af Chrummer

Ikke at jeg tror, min mor har snydt det offentlige, men jeg kan love jer for, at den kontrol hun er udsat for af det offentlige, er noget mere end den kontrol både aktie-udbyttere og svind-

lere i forskellige styrelser NOGENSINDE har været udsat for – tilsammen!!!

Min mor er 88 år. Folkepensionist. Dårligt gående – og hørende. Uden en klink på lommen udover sin Folkepension. Hun passer sig selv. Hun klarer sig selv – så udover lidt boligsikring, ja så er hun ikke en belastning for det offentlige. Men det skal jo ikke stå i vejen for, at det offentlige kan kontrollere hende i hoved og røv, for kan det VIRKELIG passe, at en kvinde på 88 år overhovedet ikke svindler?

Historien starter med dårlige fødder. Min mor får at vide, at hun kan få tilskud fra kommunen til sine fire årlige fodbehandlinger. Vi taler om en årlig udgift på cirka 1.600 kroner. Vi taler altså ikke om 16 milliarder, som udbytteskatten, eller 120 millioner som Britta stak i lommen, eller 2 millioner som ansatte i forsvaret har snydt for. Nej, vi taler om 1.600 kroner.

Min Mor skal ansøge om tilskud. Så hun tager rollatoren ned til Borgerservice. Der får hun at vide, at hun også lige skal få et kontoudskrift fra sin bank, så man kan se, om hun skulle have 120 millioner stående. Det er selvfølgelig OK, men da min mor kun har sin folkepension (som borgerservice jo ved), så skal man altså lige sikre sig, at min mor

ikke har et bi-erhverv. At hun ikke lige – i en alder af 88 år og med rollator – arbejder sort som stilladsarbejder, eller måske lige kører en neben-geschæft som bodelmutter med østeuropæiske narko prostituerede – eller big-time narko-kurér.

Det ser man jo ofte blandt 88-årige damer med rollator og høreapparet. De svindler og bedrager og sætter selvfølgelig alle de sorte penge ind i banken! Eller tænk, hvis hun er så hårdkogt en kriminel, at hun skulle forsøge at ligge et par tusinde tilside af hendes Folkepension, for at spare op til en anstændig begravelse! De sidste er de værste. De vil både have bløde fødder OG blødt wienerbrød til bisættelsen. Føj for satan nogle svindlere!!!

Men OK, så siger vi, at det er fint nok. Men så sker der det forunderlige, at damen fra borgerservice siger til min mor: ”Så skal vi lige se, hvor mange penge du har i din pung?” – Det beløb kender min mor ikke 100 pct, så damen siger: ”Så må jeg lige tjekke din pung” – min mor udleverer sin pung og den bliver minutiøst undersøgt, der kunne jo befinde sig adskellige 1000-vis af kroner bag de utallige billeder af børn, børne-børn og oldebørn. Måske endda noget kokain til videresalg. Det viser sig, at hun har 287 kroner i pungen og ingen kokain. Jeg ved ikke, hvad fanden man havde forestillet sig? Havde hun svindlet som Britta, havde hun så de 120 millioner i pungen? Og var hun Britta, havde hun så mon ikke luret at sy pengene ind i madrassen eller gemt dem i sukkerskålen?

Resultat: min mor begyndte at græde på Borgerservice.

EN 88-ÅRIG SKAL BRYDE GRÆDENDE SAMMEN PÅ BORGERSERVICE I ET FORSØG PÅ ET TILSKUD TIL EN REGNING PÅ 1.600 KRONER!!!!!!

Jamen, det lyder da rimeligt. Vi skal jo passe på skatteborgernes penge!

Dette var sidste år. I år var min mor forberedt. Så da hun bliver spurgt om, hvor mange penge hun har i sin pung, svarer hun prompte: ”200 kr!” – Damen i borgerservice tjekker det ikke og min mor fortalte mig bagefter: ”Ja og ved du hvad? Det passede ikke, for jeg havde faktisk også en halvtredser i mønter!”

Sådan blev min mor til en bad-ass-crime-rider. Men jeg spørger blot mig selv: Hvor tit har nogle bedt om at se Britta’s pung? Vi kan finde ud af at anal-tjekke vores svage borgere, men svindlen i det offentlige? Nej for fanden. Der har vi jo tillid til hinanden. Britta, det søde og pligtopfyldende væsen med fuld og ukontrolleret tilgang til milliarder, ville det jo være en fornærmelse overfor, hvis hun skulle underlægges kontrol. Ja, og det er da HELT urimeligt at stille Brittas chefer til ansvar.