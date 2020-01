Avarta møder Brøndbys superligahold

Avartas træner Thomas Westh Hansen ser frem til kampen mod Brøndby IF på lørdag, men endnu mere på en spændende forårssæson. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold Et vigtigt forår i vente og det er lige på og hårdt, når Avarta indleder forårssæsonen og de resterende kampe spilles inden op- eller nedrykningsspillet begynder. Avarta starter sæsonen som nummer seks og møder B93 på 7. pladsen i den første kamp, som er søndag den 8 marts hjemme i Espelunden. Med andre ord, der er ikke plads til fejltrin fra start. Det er der dog på lørdag, men de vil formentlig prompte blive straffet, for Avarta starter årtiet med en træningskamp mod Brøndbys superligahold.

Af Peter Fugl Jensen

Træningskampe Lørdag den 18. januar

Kl. 13:00 Brøndby IF – Avarta Lørdag den 25./26. januar (2 kampe)

B.1908 – Avarta / BSF – Avarta Lørdag den 1. februar (2 kampe)

Avarta – Vordingborg / Roskilde KFUM – Avarta Lørdag den 8. februar

Holbæk – Avarta Lørdag den 15. februar

Lund IF – Avarta Lørdag den 22. februar

Hvidovre IF – Avarta Torsdag den 27. februar

Avarta – FC Helsingør

Avarta har taget hul på forberedelserne til et ekstremt vigtigt forår for de grønklædte og på lørdag den 18. januar spiller Avarta årtiets første kamp, når de skal møde superligaholdet Brøndby IF med blandt andre Peter Bjur i truppen, der spillede i Avarta som ungdomsspiller.

”Selvfølgelig bliver det sjovt, da der også vil være flere tilskuere end til vores normale træningskampe. Men det jeg kigger på, som er vigtigt for mig i den kamp, er at se, hvor vi skal forbedre os inden kampen mod B93,” lyder det fra cheftræner, Thomas Westh Hansen, der forsætter:

”Vi har også jo mange unge spillere med drømmen om at komme højere op og spille i fremtiden. For dem bliver det også sjovt at få en indikation på, hvor langt de er fra det niveau.”

Fejltrin vil koste dyrt

Det er, som bekendt, top 6, der kommer med i oprykningspillet og de resterende hold skal i nedrykningsspille. For Avartas vedkommende kan den første kamp i forårssæsonen blive utrolig definerende, når B93 gæster Tømrermester Jim Jensens Park i Espelunden.

Thomas Wesths tropper er placeret med fire point ned til B 93 på syvendepladsen og ligeledes til FA 2000 på ottendepladsen.

”Jeg har hele tiden sagt, at hvis vi skal i oprykningsspillet, selvom det er en kliché, så skal vi tage en kamp af gangen. Det er ikke os, som skal i fuld fart frem og angribe i den kamp. Vi står med et godt udgangspunkt, men med en sejr vil vi selvfølgelig stå rigtig godt, for det vil se svært ud for B 93 at indhente os,” lyder det fra Westh Hansen.

Fastholdes af truppen

I sommers var der stor aktivitet i Avarta-truppen, mens det denne vinter har været helt anderledes, men også en bevidst handling fra de grønklædte fra Espelunden.

”Vi har prioriteret at holde fast i det materiale, vi har og få noget kontinuitet i truppen, da vi synes, at vi havde en stor udskiftning i truppen i sommers,” siger cheftræner Thomas Westh Hansen, der ser spændt frem mod de afgørende kampe.

Til- og afgang

Der er ikke kommet nye spillere til Avartas trup.

Anton Googe er tilbage i Fremad Amager efter en lejeaftale. Det samme gælder Bilal Massad.